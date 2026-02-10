ΟΔΔΗΧ: Σε δημοπρασία επανέκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους €300 εκατ.
18:12 - 10 Φεβ 2026

ΟΔΔΗΧ: Σε δημοπρασία επανέκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους €300 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχωρά σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου μέσω δημοπρασίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για ομόλογα σταθερού επιτοκίου 3,375%, με ημερομηνία λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή και με κωδικό ISIN GR0124042764.

Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι τόσο η ικανοποίηση της ζήτησης από επενδυτές όσο και η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί ανέρχεται μέχρι τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με ημερομηνία διακανονισμού (settlement) την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά Βασικοί Διαπραγματευτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας τους από 1/1/2026, υποβάλλοντας μέχρι πέντε ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος μέσω της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης Άυλων Τίτλων (ΗΔΑΤ), έως τις 12:00 μεσημβρινή (τοπική ώρα) της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι να καλυφθεί το συνολικό ποσό της δημοπρασίας. Ο ΟΔΔΗΧ τονίζει ότι στη διαδικασία θα γίνονται δεκτές μόνο οι ανταγωνιστικές προσφορές, ενώ η δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών και δεν θα καταβληθεί καμία προμήθεια για τα ομόλογα.

