Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Κοκτέιλ τεκμαρτής φορολόγησης και ψηφιακών βαρών φέρνουν «συγκέντρωση» και λουκέτα

Για εντεινόμενη διαδικασία "ξεκαθαρίσματος" στο πεδίο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κάνει λόγο, με αιχμή την τεκμαρτή φορολόγηση και τα "ψΌπωηφιακά" βάρη η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), με αφορμή κινητοποίηση που οργανώνει σήμερα Παρασκευή 13/2 στις 11 το πρωι στο Σύνταγμα.

Όπως σημειώνει, το κανονιστικό "ναρκοπέδιο" στο οποίο έχουν "σπρώξει" οι αρχές τις ΜμΕ και που θα μπορούσε να αποφευχθεί με ορθή λειτουργία του MyData, αλλά και το όλο πλαίσιο προστίμων ή τεκαρτής φορολόγησης, φέρνουν λουκέτα. Μάλιστα αναφέρθηκε ως παράδειγμα το ότι 680 πωλητές λαϊκών αγορών εγκατέλειψαν το επάγγελμα μόνο στην Αττική.

“Το myDATA παρουσιάζεται ως ένα παράδειγμα διοικητικής αυθαιρεσίας και θεσμικής προχειρότητας” αναφέρει η Ένωση που σημειώνει ότι “εφαρμόστηκε χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικές μελέτες και χωρίς ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αντί να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό η ψηφιοποίηση δεν συνοδεύθηκε από απλοποίηση“ ανέφερε η διοίκηση της Ένωσης.

Κόστη στις ΜμΕ

Με βάση την Ένωση η εφαρμογή του MyData, “πρόσθεσε υποχρεώσεις, και εξαρτήσεις ,επέβαλε επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία στον ιδιωτικό τομέα ( σύμφωνα με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , το κόστος συμμόρφωσης για μικρές επιχειρήσεις είναι 10 φορές υψηλότερο ανά εργαζόμενο σε σχέση με μεγάλες ) , μετακύλησε κρατικές αδυναμίες σε λογιστές και μικρές επιχειρήσεις, λειτούργησε ως εργαλείο πίεσης και όχι υποστήριξης. Η αποτυχία του συστήματος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα κακού σχεδιασμού και αυταρχικής εφαρμογής, αδιαφορώντας πλήρως για την πραγματικότητα της αγοράς. Πέραν αυτού η εφαρμογή του επιφέρει προβλήματα στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των λογιστών.”

Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης

“Την ίδια στιγμή, η ίδια η βάση της εργασίας μας υπονομεύεται. Ο Ν. 5073/2023 και το καθεστώς τεκμαρτού κέρδους λειτουργούν ως μηχανισμός κλεισίματος μικρών επιχειρήσεων” αναφέρει η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και συμπληρώνει:

“Κάθε επιχείρηση που δεν αντέχει, κάθε διακοπή δραστηριότητας, σημαίνει απώλεια λογιστικής ύλης, εισοδήματος και επαγγελματικής προοπτικής για τον κλάδο. Πίσω από το αφήγημα της «ανάπτυξης» εξελίσσεται μια βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς: συγκεντροποίηση, εξαγορές από funds, εξαφάνιση οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η αγορά μικραίνει – και μαζί της μικραίνει και το επάγγελμά μας, μέσα σε ένα ψηφιακό χάος. Η αύξηση, με γεωμετρική πρόοδο, των υποχρεώσεων μας, τα αδιανόητα πρόστιμα για οποιονδήποτε λόγο, η αύξηση της φορολογίας για τα μικρά λογιστικά γραφεία, σε καμμιά περίπτωση δεν είναι τυχαία. Υπηρετούν τις γενικότερες επιλογές της κυβέρνησης, είναι ευθυγραμμισμένες με το δόγμα «στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να μειωθούν, καθώς αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα».

Πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα της «ανάπτυξης» εξελίσσεται μια βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς: συγκεντροποίηση, εξαγορές από funds, εξαφάνιση οικογενειακών επιχειρήσεων. Η αγορά μικραίνει – και μαζί της μικραίνει και το επάγγελμά μας, μέσα σε ένα ψηφιακό χάος” αναφέρει η Ένωση.

Οι μικρομεσαίοι

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. εστιάζει και στα βάρη που μαζεύονται για τις ΜμΕ. “Η μικρομεσαία επιχείρηση, πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση επιβίωσης: Έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και πόρους ΕΣΠΑ , εκρηκτικό κόστος λειτουργίας (ενοίκια, ενέργεια) , ατέρμονη γραφειοκρατία και βίαιη ψηφιοποίηση , εξάρτηση από ιδιωτικές πλατφόρμες.

Η τεκμαρτή φορολόγηση, οι ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα δεν δημιουργούν περιβάλλον συμμόρφωσης, αλλά τοξική ανασφάλεια. Ο λογιστής μετατρέπεται σε αναλώσιμο εκτελεστικό όργανο, εγκλωβισμένος μεταξύ κρατικής αυθαιρεσίας και απόγνωσης των πελατών. Η κατάρρευση των μικρών επιχειρήσεων θα συμπαρασύρει και το επάγγελμα” αναφέρει η Ε.Φ.Ε.Ε.Α..

Τα πρόστιμα

Παράλληλα η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. κάνει λόγο για τα βαριά πρόστιμα που δυσανάλογα επιβάλλονται, ακόμη και για ήσσονος σημασίας παραβάσεις. Όπως σημειώθηκε στον πλάνο της ΑΑΔΕ έχει εγγραφεί ποσό της τάξης του 1,13 δισεκ. ευρώ από πρόστιμα φέτος.

Όπως αναφέρει, “τα πρόστιμα δεν πρέπει να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά να στοχεύουν στη συμμόρφωση, με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος του προστίμου σε σχέση με τη δυνατότητα της επιχείρησης. Ωστόσο, σήμερα: Τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά/διπλογραφικά) και όχι τον τζίρο, δημιουργώντας αδικίες. Υφίστανται υπέρογκα πρόστιμα υπολογισμένα ως 15% του μέσου όρου του τζίρου των τελευταίων 3 ετών, με ελάχιστα ποσά 10.000€ για απλογραφικά και 30.000€ για διπλογραφικά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει μια επιθετική πολιτική επιβολής προστίμων (προστιμολαγνεία), με αντιεπιχειρηματικές συνέπειες.

Με βάση την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. η γεωμετρική αύξηση των υποχρεώσεών μας, τα αδιανόητα πρόστιμα (ΚΦΔ-ΓΕΜΗ-Μητρώο πραγματικών δικαιούχων -ΕΡΓΑΝΗ-ΣΕΠΕ) για οποιονδήποτε λόγο, σε καμία περίπτωση δεν είναι τυχαίες. Όλα αυτά υπηρετούν τις γενικότερες επιλογές της κυβέρνησης και είναι ευθυγραμμισμένα με το δόγμα: «Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να μειωθούν, καθώς αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα». Αυτή η ταξική επιλογή είναι που θα μας οδηγήσει στην έξοδο από το επάγγελμα — αφού πρώτα θα έχουμε φέρει εις πέρας την προσαρμογή στις επιταγές μιας "ανάπτυξης" που αυξάνει τα κέρδη των λίγων εις βάρος των πολλών, όπως την προωθεί η κυβέρνηση. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο συνδικαλισμός δεν μπορεί να είναι διακοσμητικός ούτε διαχειριστικός. Μόνη επιλογή η συλλογική διεκδίκηση. Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τον συντονισμό της δράσης των συναδέλφων, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε Ενώσεις".

Τα αιτήματα

Στο φόντο αυτό και με αιχμή τη σημερινή κινητοποίηση η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. ζητά:

1. Πλήρη απεμπλοκή λογιστών από κυρώσεις του Ν. 4557/2018. Άμεση απενεργοποίηση του νόμου.

2. Πραγματική αναγνώριση της ασθένειας, εφόσον υπάρχει αναρρωτική άδεια ή λοχεία. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις να υποβάλλονται εμπρόθεσμα τον επόμενο μήνα από τη λήξη της ανάρρωσης, εφόσον η ασθένεια διήρκησε μέχρι δύο μήνες, και στο μεθεπόμενο στις άλλες περιπτώσεις καθώς και στην κύηση–λοχεία. Για το διάστημα ασθένειας ή λοχείας, χορηγείται επίδομα ασθένειας και απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές χωρίς απώλεια δικαιωμάτων

3. MyDATA: Αποστολή μόνο εσόδων, χωρίς πρόστιμα ή μηδενισμό αποκλίσεων.

4. Βιβλία και στοιχεία ως η μόνη βάση προσδιορισμού φόρων. Κατάργηση Ν. 5073/2023.

5. Κατάργηση του διαχωρισμού προστίμων ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων. Μη επιβολή αυτοτελών προστίμων για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες· για την καθυστέρηση αυτή να τεκμαίρεται ανωτέρα βία. Σε κάθε ΑΦΜ να χορηγηθεί μόνιμη ταυτότητα οφειλής ή ένας μόνιμος κωδικός RF ανά είδος φόρου, ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή της φορολογικής υποχρέωσης χωρίς η υποβολή της δήλωσης να είναι προαπαιτούμενο. Άμεση τροποποίηση της Ε. 2059/2025 είτε νομοθετική παρέμβαση, ώστε τα πρόστιμα να μην υπερβαίνουν το ποσό του φόρου που πράγματι προκύπτει ή να μην επιβάλλονται όταν δεν προκύπτει φόρος

6. Κατάργηση προστίμων για Μητρώο Δικαιούχων όπου τα στοιχεία υπάρχουν αλλού. Αυτόματη ενημέρωση από TAXIS και ΓΕΜΗ Επίλυση καθυστερήσεων στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά Μου». Στελέχωση ΚΕΦΟΔΕ– ΚΕΒΕΙΣ.

7. Καθιέρωση Αυγούστου ως μήνα αδείας για τον κλάδο. Μετάθεση υποχρεώσεων σε Σεπτέμβριο.

8. Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένων δηλώσεων εισοδήματος την τελευταία ημέρα προθεσμίας.

9. Ενιαίες εκπτώσεις για έγκαιρη πληρωμή φόρου εισοδήματος με βάση καταληκτική ημερομηνία.

10. Αφορολόγητο 12.000€ και 3.000€/προστατευόμενο. Ετήσια τιμαριθμοποίηση αφορολογήτου και φοροαπαλλαγών.