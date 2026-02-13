Πιερρακάκης: Συνομιλούμε με όλους επί ίσοις όροις, χωρίς αμφισβήτηση των εθνικών μας δικαίων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τονίζει ότι «θέλουμε να αναμετρηθούμε με εκείνους που έχουν πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα».

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή την παρουσία και ομιλία του την Πέμπτη (12/2) στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Grant Thornton Greece. Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι στην Κρήτη διαμορφώνεται ένα νέο υπόδειγμα προόδου, όπου πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μεγάλα έργα, δημόσιες επενδύσεις και ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνθέτουν ένα οικοσύστημα που αποδεικνύει πως η περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει μοχλό εθνικής ισχύος.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός επισημαίνει επίσης ότι η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία και στη διπλωματία, καθώς και στην άμυνα και τις θάλασσες, αποτελεί ευθύνη και καθήκον όλων. «Απέναντι στις νέες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το διεθνή ανταγωνισμό, η Ελλάδα έχει επιλέξει και υπηρετεί το ρόλο του αξιόπιστου εταίρου», αναφέρει. «Συνομιλούμε με όλους επί ίσοις όροις, αναζητώντας συγκλίσεις, χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών μας δικαίων».

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει τη δυναμική προοπτική της χώρας: «Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Δεν μας αρκεί το λίγο. Δεν μας αρκεί η πιθανώς ευμενής σύγκριση με άλλες περιφερειακές χώρες. Θέλουμε στο μέλλον να αναμετρηθούμε με εκείνους που έχουν πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα».