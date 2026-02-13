Βουλή: Ανοίγει το διάλογο για το μέλλον με ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο
11:48 - 13 Φεβ 2026

Βουλή: Ανοίγει το διάλογο για το μέλλον με ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο

Reporter.gr Newsroom
Την ανάδειξη του δημογραφικού ως μία από τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες θέτει η Βουλή των Ελλήνων με ημερίδα που διοργανώνει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Δημογραφικό #Η Συνέχεια @Καπνεργοστάσιο» θα ανοίξει έναν ουσιαστικό κύκλο δημόσιου διαλόγου για τις σημαντικές προκλήσεις και προοπτικές του πληθυσμιακού ζητήματος.

Στόχος του ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η ημερίδα αυτή να λειτουργήσει ως εφαλτήριο γόνιμου προβληματισμού, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα βιώσιμες και εμπεριστατωμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής που θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Βουλή των Ελλήνων κρατάει το δημογραφικό ζήτημα ζωντανό στον δημόσιο διάλογο, θεωρώντας το ως το κρισιμότερο διακύβευμα για τη θωράκιση του κοινωνικού μας ιστού

Η εκδήλωση για το δημογραφικό, που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό κτήριο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου (ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων) θα ξεκινήσει με μια σειρά σημαντικών χαιρετισμών από κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά, εκπροσώπων πολύτεκνων οικογενειών που θα θέσουν επί τάπητος τα καίρια ζητήματα για την επίλυση των δημογραφικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Την έναρξη της ημερίδας θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμου Β΄, ο κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο κ. Φώτης Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου BeLive, o κ. Θωμάς Γιαννιώτης, Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Η ημερίδα θα εξελιχθεί σε τρεις θεματικούς κύκλους συζήτησης, καλύπτοντας τις κρίσιμες πτυχές του δημογραφικού ζητήματος από όλες τις πλευρές, δηλαδή της Οικογένειας, της Εργασίας και της Οικονομίας. Πιο αναλυτικά:

Πρώτος Κύκλος: Θα επικεντρωθεί στην Οικογένεια και θα εξετάσει κρίσιμα ζητήματα όπως η γονιμότητα, η προληπτική ιατρική, η φροντίδα της τρίτης ηλικίας και οι απαραίτητες υποδομές, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα σχολεία. Στη συζήτηση εισηγητές θα είναι η Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας, κ. Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο κ. Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας, Ιδρυτής της HOPEgenesis και Πρόεδρος του Δ.Σ. στο Νοσοκομείο Μητέρα, ο κ. Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η κ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις.

Δεύτερος Κύκλος: Πραγματεύεται την Εργασία και την Τοπική Ανάπτυξη, με έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την αποκέντρωση και τις πολιτικές για εταιρείες φιλικές προς την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας. Το θέμα θα αναλύσουν η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Καθηγητής Δημογραφίας κ. Βύρων Κοτζαμάνης, η κ. Βασιλική Φούσκα, People and Culture Director της εταιρείας Melissa-Κίκιζας, η κ. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Ευθύνη, ο κ. Αντώνιος Ντιούδης, Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος και η κ. Δήμητρα – Ινές Αγγελή, Γενική Γραμματέας Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και Προγραμματίστρια – Αναλύτρια Η/Υ..

Τρίτος Κύκλος: Εστιάζει στην Οικονομία, αναλύοντας τα ευνοϊκά και φορολογικά μέτρα του προϋπολογισμού, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Θα τοποθετηθούν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Στουρνάρας και ο κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 14:30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

