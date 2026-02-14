Ο Άγιος Βαλεντίνος «τονωτική ένεση» για την ελληνική οικονομία

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εξελίσσεται κάθε χρόνο σε μια ουσιαστική –αν και μικρότερης κλίμακας– δοκιμασία για την αγορά, με το λιανεμπόριο, την εστίαση και τον τουρισμό να διεκδικούν μερίδιο από τη δαπάνη των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπορεί να μη συγκρίνεται με τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, ωστόσο η 14η Φεβρουαρίου λειτουργεί ως σημαντική «ανάσα» τζίρου σε μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη κατανάλωση, επιβεβαιώνοντας ότι το συναίσθημα παραμένει ισχυρός παράγοντας αγοραστικής συμπεριφοράς.

Λιανεμπόριο: στοχευμένες αγορές και έμφαση στην τιμή

Στο επίκεντρο βρίσκονται και φέτος τα ανθοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα κοσμηματοπωλεία, τα καταστήματα δώρων, καλλυντικών και ένδυσης. Τα κόκκινα τριαντάφυλλα διατηρούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, ενώ ακολουθούν σοκολάτες, αρώματα και κοσμήματα μικρής και μεσαίας αξίας. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η φετινή κίνηση θα είναι πιο συγκρατημένη, με τους καταναλωτές να επιλέγουν προσεκτικότερα τα δώρα τους και να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο κόστος.

Έρευνα της Klarna για την περίοδο 12–14 Φεβρουαρίου 2025 έδειξε ότι το 74% των πωλήσεων αφορούσε τη μόδα (ρούχα και παπούτσια). Στις ειδικές υποκατηγορίες για τον Άγιο Βαλεντίνο, τα δαχτυλίδια συγκέντρωσαν το 68% των αγορών, ακολούθησαν οι υπηρεσίες spa (16%) και τα airpods (13%). Τα στοιχεία καταδεικνύουν έντονη τάση για αγορές της τελευταίας στιγμής, με προτίμηση σε πιο προσωποποιημένα δώρα, όπως κοσμήματα, προϊόντα ομορφιάς και ένδυση. Μάλιστα, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ κατέγραψαν διπλασιασμό πωλήσεων ανήμερα της γιορτής σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ τα είδη προσωπικής φροντίδας αυξήθηκαν κατά 29%.

Εστίαση και τουρισμός: ρομαντικά δείπνα και σύντομες αποδράσεις

Η εστίαση αποδεικνύεται από τους βασικούς ωφελημένους, καθώς η έξοδος για δείπνο αποτελεί διαχρονική επιλογή των ζευγαριών. Εστιατόρια, wine bars και ξενοδοχεία διαμορφώνουν ειδικά μενού με έμφαση στην εμπειρία, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και τη ζωντανή μουσική. Οι κρατήσεις ξεκινούν ημέρες πριν, με τις πληρότητες συχνά να προσεγγίζουν ή να ξεπερνούν το 90%. Παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος, οι επιχειρήσεις προσφέρουν ολοκληρωμένα «πακέτα» για να συγκρατήσουν τις τιμές.

Θετικό είναι το αποτύπωμα και στον εγχώριο τουρισμό. Προορισμοί όπως η Αράχωβα, το Ναύπλιο, τα Ζαγοροχώρια, η Μονεμβασιά και η Θεσσαλονίκη προσελκύουν ζευγάρια για σύντομα ταξίδια. Ξενοδοχεία και ξενώνες δημιουργούν ειδικά πακέτα με διαμονή, δείπνο και υπηρεσίες spa, επιχειρώντας να ενισχύσουν τις πληρότητες σε περίοδο χαμηλής ζήτησης. Αν και τα μεγέθη δεν θυμίζουν προ κρίσης εποχές, οι επαγγελματίες διαπιστώνουν σαφή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά

Κοινός παρονομαστής και στους τρεις κλάδους είναι η αλλαγή στη στάση των καταναλωτών. Όπως επισημαίνει ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου της EY Ελλάδος, η έρευνα «Future Consumer Index Ελλάδα 2025» καταγράφει σταδιακή βελτίωση του κλίματος, με μείωση των ανησυχιών για το κόστος ζωής και συγκρατημένη πρόθεση αύξησης δαπανών σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο Έλληνας καταναλωτής, ύστερα από μακρά περίοδο πίεσης, φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε επιλεκτικές, ποιοτικές αγορές, εντός των οικονομικών του ορίων. Παρατηρείται ενίσχυση της ζήτησης σε είδη προσωπικής φροντίδας, ένδυσης, συνδρομές γυμναστηρίων και εξοπλισμό άθλησης, τάση που είχε ήδη φανεί και κατά τις περιόδους Black Friday, Cyber Monday και Χριστουγέννων.

Ηλεκτρονικές αγορές και κίνδυνοι απάτης

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ηλεκτρονικές αγορές. Η πλατφόρμα efood κατέγραψε για το 2025 ξεκάθαρη υπεροχή των λουλουδιών, με τα κόκκινα τριαντάφυλλα να κυριαρχούν, ενώ ακολούθησαν σοκολάτες, κρασιά και ποτά. Πάνω από το 60% των σχετικών παραγγελιών πραγματοποιήθηκε μέσω ανθοπωλείων (το 92% από τοπικά καταστήματα), ενώ ακολούθησαν ζαχαροπλαστεία και mini market.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται και η ζήτηση για ψηφιακά δώρα, όπως συνδρομές και δωροκάρτες. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky, η περίοδος συνοδεύεται από έξαρση προσπαθειών phishing και δημιουργίας ψεύτικων ιστοτόπων που μιμούνται γνωστές επιχειρήσεις. Έρευνα της εταιρείας δείχνει ότι το 80% των καταναλωτών εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς ψηφιακών δώρων, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους.

Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή: έλεγχο της εγκυρότητας των ιστοσελίδων, προσεκτική εξέταση των URL, αποφυγή ύποπτων συνδέσμων και προτίμηση σε αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα με προηγμένα συστήματα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η 14η Φεβρουαρίου αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε συνθήκες συγκρατημένης κατανάλωσης, η ανάγκη για μικρές στιγμές χαλάρωσης και συναισθηματικής έκφρασης συνεχίζει να στηρίζει την αγορά.