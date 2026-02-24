Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις εισαγωγές παροχής υπηρεσιών από τρίτες χώρες

Το 2024, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγαν υπηρεσίες αξίας 3,471 τρισ. ευρώ από χώρες εκτός Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη εξάρτηση από την εισαγωγή υπηρεσιών από τρίτες χώρες, με ποσοστό 68,8% επί του συνόλου των εισαγωγών της. Το στοιχείο αυτό την φέρνει καθαρά στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών — και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη χώρα.

Σύμφωνα με το σχετικό γράφημα, η Κύπρος ακολουθεί σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο (περίπου 44%), ενώ η Σουηδία και η Δανία κινούνται ακόμη χαμηλότερα, κοντά στο 38%. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα απέχει περισσότερο από 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον αμέσως επόμενο «ανταγωνιστή» της στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση

Η εικόνα της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με τη γενική τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 22 από τις 27 χώρες, ο βασικός τρόπος εισαγωγής υπηρεσιών είναι η εμπορική παρουσία, δηλαδή μέσω θυγατρικών ή υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών εντός της χώρας. Σε κράτη όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ισπανία, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει ή και υπερβαίνει το 80%.

Αντίθετα, στην Ελλάδα το μερίδιο της εμπορικής παρουσίας είναι αισθητά χαμηλότερο (περίπου ένα τέταρτο των συνολικών εισαγωγών), γεγονός που αναδεικνύει ένα διαφορετικό μοντέλο: η χώρα βασίζεται κυρίως σε υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας από το εξωτερικό και λιγότερο στη φυσική εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά.