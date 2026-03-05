Λιανικό εμπόριο: Μικρή πτώση 0,1% στην ευρωζώνη, οριακή αύξηση 0,1% στην ΕΕ

Όπως αναφέρει η Eurostat, τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,1% στην ευρωζώνη και αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τον Δεκέμβριο 2025, ο όγκος του λιανικού εμπορίου είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην ευρωζώνη και παρέμεινε σταθερός στην ΕΕ.
Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων, προσαρμοσμένος για το ημερολόγιο, παρουσίασε αύξηση 2,0% στην ευρωζώνη και 2,3% στην ΕΕ.
Μηνιαία σύγκριση ανά κλάδο και κράτος-μέλος
Στην ευρωζώνη, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025:
- Οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά 0,3%
- Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) μειώθηκαν κατά 0,2%
- Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα μειώθηκαν κατά 1,1%
Στην ΕΕ:
- Οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά 0,4%
- Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) μειώθηκαν κατά 0,1%
- Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα μειώθηκαν κατά 1,0%
Ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Εσθονία (+4,4%), στη Λετονία (+2,8%) και στην Πορτογαλία (+2,0%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-3,5%), στη Σλοβενία (-1,9%) και στην Κροατία (-1,3%).
Ετήσια σύγκριση ανά κλάδο και κράτος-μέλος
Στην ευρωζώνη, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025:
- Ο όγκος πωλήσεων τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 1,4%
- Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) αυξήθηκαν κατά 2,4%
- Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 0,7%
Στην ΕΕ:
- Ο όγκος πωλήσεων τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 1,3%
- Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) αυξήθηκαν κατά 2,9%
- Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 2,0%
Ανάμεσα στα κράτη-μέλη, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+24,7%), στη Λιθουανία (+9,3%) και στην Εσθονία (+8,7%). Μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (-3,1%) και στη Σλοβενία (-1,5%).