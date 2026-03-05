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Λιανικό εμπόριο: Μικρή πτώση 0,1% στην ευρωζώνη, οριακή αύξηση 0,1% στην ΕΕ
Οικονομία
13:22 - 05 Μαρ 2026

Λιανικό εμπόριο: Μικρή πτώση 0,1% στην ευρωζώνη, οριακή αύξηση 0,1% στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Μικτές τάσεις στην ευρωζώνη και την ΕΕ τον Ιανουάριο 2026 για το λιανεμπόριο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, με τον τομέα των καυσίμων να σημειώνει εκ νέου τη μεγαλύτερη άνοδο. 

Όπως αναφέρει η Eurostat, τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,1% στην ευρωζώνη και αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τον Δεκέμβριο 2025, ο όγκος του λιανικού εμπορίου είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην ευρωζώνη και παρέμεινε σταθερός στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων, προσαρμοσμένος για το ημερολόγιο, παρουσίασε αύξηση 2,0% στην ευρωζώνη και 2,3% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά κλάδο και κράτος-μέλος

Στην ευρωζώνη, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025:

  • Οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά 0,3%
  • Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) μειώθηκαν κατά 0,2%
  • Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα μειώθηκαν κατά 1,1%

Στην ΕΕ:

  • Οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά 0,4%
  • Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) μειώθηκαν κατά 0,1%
  • Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα μειώθηκαν κατά 1,0%

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Εσθονία (+4,4%), στη Λετονία (+2,8%) και στην Πορτογαλία (+2,0%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-3,5%), στη Σλοβενία (-1,9%) και στην Κροατία (-1,3%).

Ετήσια σύγκριση ανά κλάδο και κράτος-μέλος

Στην ευρωζώνη, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025:

  • Ο όγκος πωλήσεων τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 1,4%
  • Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) αυξήθηκαν κατά 2,4%
  • Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 0,7%

Στην ΕΕ:

  • Ο όγκος πωλήσεων τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 1,3%
  • Οι πωλήσεις μη τροφίμων (εκτός καυσίμων) αυξήθηκαν κατά 2,9%
  • Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 2,0%

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+24,7%), στη Λιθουανία (+9,3%) και στην Εσθονία (+8,7%). Μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (-3,1%) και στη Σλοβενία (-1,5%).

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