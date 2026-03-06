Οι εκτιμήσεις για τις τιμές καυσίμων και το «αγκάθι» του ντίζελ

Την ανιούσα έχουν πάρει εδώ και μια εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων στην αντλία, μετά και το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο προς ώρας, κυβέρνηση και αγορά παραμένουν ψύχραιμες τονίζοντας ότι ακόμη δεν δικαιολογείται η όποια παρέμβαση, κι ότι όλα θα κριθούν από την πορεία του πετρελαίου και τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Τα μέτρα που είναι στην ατζέντα, με βάση το παρελθόν, είναι ένα pass, αν και αυτή τη φορά θα είναι άκρως στοχευμένο, όπως τονίζεται, ή και ενδεχόμενο πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, κάτι που όμως στο παρελθόν, με βάση το “εμπορικό οικοσύστημα” των καυσίμων, οδήγησε σε αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή σε έκρηξη της παραβατικότητας, σε βάρος των νομίμων εμπόρων.

Το κυβερνητικό στίγμα

Με βάση, δε, τα όσα ανέφερε, χθες, στο ertnews ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, “είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Υπάρχει το προηγούμενο της κρίσης στην Ουκρανία, οπότε αντιδράσαμε έγκαιρα και σοβαρά όταν χρειάστηκε. Ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του. Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε θαυματοποιοί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και εθνικά χρήσιμοι.

Τα 100 δολάρια “σήμα” για ενδεχόμενη παρέμβαση

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενα μέτρα και για “αναχώματα” στον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στην οικονομία ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι, “ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές. Είναι λογικό ότι αν διαρκέσει η κρίση και εδώ και αλλού, θα υπάρξουν κάποιες δυσμενείς συνέπειες. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε γι' αυτό, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Σημειώνω, πρώτον, ότι μόνο το 20-25 % του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ και ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από την περιοχή αυτή. Και δεύτερον, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές αλλά με τους φόρους. Άρα και η επίπτωση κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη.” Κάτι που σημαίνει ότι προς ώρας οι όποιες αυξήσεις ερμηνεύονται ως “ανεκτές”

“Μας ανησυχούν οι τιμές και όχι η επάρκεια, καθώς δεν έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τη συγκεκριμένη περιοχή” ανέφερε την ίδια ώρα σε συνέντευξή του, την Πέμπτη, στον Σκάϊ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Νίκος Τσάφος, τονίζοντας ότι η βασική μεταβλητή για την πορεία της αγοράς θα είναι το αν η κρίση κλιμακωθεί ή παραταθεί χρονικά, καθώς σε ένα τέτοιο σενάριο οι διεθνείς αγορές ενέργειας θα αντιδράσουν πιο έντονα.

Είναι προφανές ότι το θέμα του ενεργειακού κόστους απασχολεί περισσότερο την κυβέρνηση στην παρούσα φάση, παρά ο εφοδιασμός που κρίνεται επαρκής, όπως δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου στα 70 δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10%-15%. Ο ίδιος επισήμανε ότι η αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου δεν μετακυλίεται πλήρως στην αντλία του πρατηρίου, καθώς πάνω από το 50% της λιανικής τιμής είναι φόροι, ενώ περίπου 40% αφορά το ίδιο το καύσιμο. Επίσης, η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ λειτουργεί ως “μαξιλάρι” για τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, όπως, είπε, οι τιμές απέχουν ακόμη πολύ από την κρίση του 2022, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και 120 δολάρια.

Οι τιμές

Ειδικότερα, στο μέτωπο των τιμών, με βάση την πορεία της μέσης πανελλαδικής τιμής, όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, υπάρχουν αυξήσεις ανά καύσιμο, περίπου στα 2 λεπτά και άνω με το πετρέλαιο θέρμανσης να έχει “τσιμπήσει” περισσότερο, συγκεκριμένα, πάνω από 5%.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέσα σε μία εβδομάδα η μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 5,17%, καθώς από 1,179 ευρώ ανά λίτρο έφτασε τα 1,246 ευρώ. Μάλιστα, μέσα σε μία μόλις ημέρα καταγράφηκε αύξηση 3,14%.

Στα καύσιμα κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 96 οκτανίων από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου που ήταν στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο, έφτασε στις 3 Μαρτίου, στα 1,765 ευρώ και στις 4 Μαρτίου στα 1,777 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας συνολική αύξηση 1,48%.

Η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης ήταν 1,565 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου, 1,588 ευρώ στις 3 Μαρτίου και 1,619 ευρώ στις 4 Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 3,45%.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέσα σε μία εβδομάδα η μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 5,17%, καθώς από 1,179 ευρώ ανά λίτρο έφτασε τα 1,246 ευρώ. Μάλιστα, μέσα σε μία μόλις ημέρα καταγράφηκε αύξηση 3,14%.

Η αγορά

Στο μεταξύ, με βάση με βάση όσα έχει αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας και πρόεδρος της ΕΛΙΝ, Γιάννης Αληγιζάκης, στις βενζίνες η αντίδραση των διεθνών τιμών (Platts) ήταν σχετικά περιορισμένη, περίπου στο +6%. Αντίθετα, πολύ εντονότερη είναι η άνοδος στο ντίζελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περίπου το 90% των ποσοτήτων πετρελαϊκών προϊόντων του Ιράν, με βασικό προϊόν το ντίζελ, κατευθύνεται προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά εκτιμά ότι η μεγαλύτερη πίεση θα εμφανιστεί στο ντίζελ, το οποίο κινείται με τριπλάσιο ανοδικό ρυθμό σε σχέση με τις βενζίνες.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, σημειώνει ότι παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: περίπου το 65% της τελικής τιμής αφορά φόρους, οι οποίοι είναι σταθεροί, ενώ μόλις το 35% επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξήσεις που καταγράφονται την πρώτη εβδομάδα είναι μεν εμφανείς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τις έντονες ανατιμήσεις που σημειώθηκαν με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Εκτιμά μάλιστα ότι η τιμή της βενζίνης μπορεί να φτάσει περίπου τα 1,81 ευρώ ανά λίτρο τη Δευτέρα, ενώ το ντίζελ ενδέχεται να κινηθεί πολύ κοντά στα 1,78 ευρώ το λίτρο.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Την ίδια ώρα, η αγορά βρίσκεται σε στενό κλοιό ελέγχου από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, από το Σάββατο έως και την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.