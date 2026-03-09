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Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης: Στο τραπέζι του Eurogroup κρίση στη Μέση Ανατολή &amp; τιμές ενέργειας
Οικονομία
10:08 - 09 Μαρ 2026

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης: Στο τραπέζι του Eurogroup κρίση στη Μέση Ανατολή & τιμές ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες έχει μεταβεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7 που προηγείται της συνάντησης της ευρωζώνης.

Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων στο Eurogroup αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση προκαλεί ήδη έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις στην πορεία των τιμών της ενέργειας και στον πληθωρισμό, αλλά και τα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί στις εργασίες του Eurogroup και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Στην αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη νέα δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη διεύρυνση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσουν τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνέπειες της συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανία, καθώς και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο.

Στην ατζέντα του ECOFIN περιλαμβάνονται επίσης οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις ενόψει της επόμενης συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G20, αλλά και των εαρινών συνεδριάσεων του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και της Παγκόσμια Τράπεζα, όπου αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών.

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