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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,9% στα νέα αυτοκίνητα το Φεβρουάριο 2026
Οικονομία
12:26 - 13 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,9% στα νέα αυτοκίνητα το Φεβρουάριο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.792 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 18.876 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.

Μείωση 6,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Φεβρουάριο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2026 ανέρχονται σε 11.158 έναντι 10.614 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2026, ανήλθε σε 4.751 έναντι 5.405 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12,1%. Αύξηση 23,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Φεβρουάριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2026 ανέρχονται σε 4.467 έναντι 5.130 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 40.666 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 40.638 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1%. Μείωση 4,9% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 ανέρχονται σε 21.965 έναντι 22.177 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,0%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, ανήλθε σε 9.453 έναντι 9.089 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,0%. Μείωση 2,5% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 ανέρχονται σε 8.854 έναντι 8.520 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%.

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