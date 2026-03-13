Στο ΦΕΚ η λίστα με τις 63 κατηγορίες προϊόντων με πλαφόν στο μικτό κέρδος

Σε 63 κατηγορίες ειδών σούπερ μάρκετ αφορά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 30 Ιουνίου σε μια προσπάθεια να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, οι κατηγορίες που το περιθώριο μεικτού κέρδους (ως ποσοστό) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο ανά κωδικό προϊόντος από τον μέσο όρο του περιθωρίου μεικτού κέρδους που είχε ο κωδικός το 2025 είναι οι εξής:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φρατζόλα

Φρυγανιές

Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Φρέσκα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Έτοιμα τυποποιημένα γεύματα και γεύματα που διατίθενται από σούπερ μάρκετ

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά

Μαργαρίνες

Βούτυρο αγελάδος

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

Δημητριακά πρωινού

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Κάθε τύπου καφές

Σοκολάτες και σοκολατοειδή

Μπισκότα

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Σερβιέτες και ταμπόν

Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

Σαμπουάν

Όλα τα σαπούνια (στερεά και σε υγρή μορφή)

Αφρόλουτρα

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν το πλαφόν είναι αντιμέτωπες με πρόστιμα από 5 χιλ. ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ και υπολογίζονται με βάση το «όφελος υπέρ του κανονικού» (ΟΥΚ) που αποκόμισε η επιχείρηση και κλιμακώνεται ανάλογα με το μέγεθός της.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρόστιμο ισούται με το όφελος, για μικρές με το διπλάσιο, για μεσαίες με το τριπλάσιο και για μεγάλες με το τετραπλάσιο του ποσού αυτού, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της κύρωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν είναι σταθερή αλλά θα αξιολογείται με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που έχει και την αρμοδιότητα των ελέγχων, μπορεί να εισηγηθεί προς το υπουργείο Ανάπτυξης την παράταση των μέτρων, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις στις τιμές ή κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων αισχροκέρδειας.