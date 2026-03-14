Moody’s: Γιατί δεν αναβάθμισε το ελληνικό rating - Τα πλεονάσματα και το δημογραφικό

H Moody’s διέψευσε τις προβλέψεις περί αναβάθμισης των προοπτικών και διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 με σταθερό outlook. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ωστόσο οι... χρησμοί της για την ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται πως το σταθερό outlook ενσωματώνει την εκτίμησή της Moody’s ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική επίδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται.

Παράλληλα, εξισορροπεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά, με τα θετικά πιστωτικά στοιχεία ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι βασικές παραδοχές του οίκου αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση θεσμικών και αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία θα απαιτήσει χρόνο. Προβλέπουν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα σημερινά υψηλά επίπεδά της μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες για την ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και να υλοποιήσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που αξιολογεί ο οίκος έως το τέλος αυτής της δεκαετίας, όπως ανέφερε.

Πρωτογενή πλεονάσματα

Η Moody's αναμένει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα στην Ελλάδα μέχρι και το 2027. Θα ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αλλά θα μειωθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.