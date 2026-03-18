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Eurostat: Οριακή άνοδος του ελληνικού πληθωρισμού στο 3,1%
Οικονομία
12:25 - 18 Μαρ 2026

Eurostat: Οριακή άνοδος του ελληνικού πληθωρισμού στο 3,1%

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurostat αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ελλάδα για τον Φεβρουάριο, τοποθετώντας τον στο 3,1%, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 3,0%. Σημειώνεται πω τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,9%, καταγράφοντας έτσι μια μικρή επιτάχυνση.  

Σε επίπεδο ευρωζώνης, το ποσοστό πληθωρισμού παρέμεινε σταθερό στο 1,9%, σε σύγκριση με το 1,7% του προηγούμενου μήνα, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω αναθεώρηση.

Οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στη Δανία με 0,5%, στην Κύπρο με 0,9% και στην Τσεχία με 1,0%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), στη Σλοβακία (4,0%) και στην Κροατία (3,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε έντεκα κράτη-μέλη της ΕΕ, παρέμεινε αμετάβλητος σε τέσσερα, ενώ αυξήθηκε σε δώδεκα.

Όσον αφορά τη σύνθεση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ για τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή, προσθέτοντας 1,54 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με συμβολή 0,48 μονάδων, καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα με 0,17 μονάδες. Αντίθετα, η ενέργεια λειτούργησε αποπληθωριστικά, αφαιρώντας 0,30 ποσοστιαίες μονάδες από τον συνολικό δείκτη.

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