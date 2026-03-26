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Καφούνης: Ναι στην αύξηση μισθού - Ανάσα τώρα για τις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων και εισφορών
Οικονομία
12:15 - 26 Μαρ 2026

Καφούνης: Ναι στην αύξηση μισθού - Ανάσα τώρα για τις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων και εισφορών

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρος Καφούνης αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου τόνισε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η αύξηση, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις αναμένουν ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών.

Με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η κυβερνητική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς καλύπτει πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και μέρος της αναμένεται να κατευθυνθεί στην εγχώρια κατανάλωση. Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.

Στόχος της ΕΣΕΕ και σταθερή επιδίωξη του εμπορικού κόσμου είναι ένα πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για μια ισχυρή, παραγωγική οικονομία που θα μπορεί να αμείβει σωστά τους εργαζόμενους της και να δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας».

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