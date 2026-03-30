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ΕΣΠΑ: Ενδιάμεση αναθεώρηση και ανακατεύθυνση πόρων ύψους €2,13 δισ.
Οικονομία
10:09 - 30 Μαρ 2026

ΕΣΠΑ: Ενδιάμεση αναθεώρηση και ανακατεύθυνση πόρων ύψους €2,13 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Την ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ  πέτυχε η Ελλάδα μετά την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων  2021-2027 σε όλη την Ευρώπη, η οποία ανακοινώθηκε από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Πολιτική Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Rafaelle Fitto.  

Ειδικότερα, στην Ελλάδα συνολικά 2,13 δισ. ευρώ ενωσιακών πόρων, ανακατευθύνθηκαν από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, που έθεσε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το ποσό αυτό, 1,91 δισ. ευρώ, αφορούν στην εισαγωγή νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, ενώ 224εκ ευρώ αφορούν σε, ήδη, υφιστάμενες κρίσιμες προτεραιότητες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, οι ακόλουθες νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κρίσιμους τομείς, κρίθηκαν αναγκαίες, προκειμένου η Ευρώπη να προετοιμαστεί και να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις, που προκύπτουν από τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο:

  • προσιτή και βιώσιμη στέγαση.
  • ασφαλής πρόσβαση στο νερό και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω χρηματοδότησης κρίσιμων τεχνολογιών από την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP),
  • στήριξη της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας,
  • επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Η Ελλάδα, παρά το προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των Προγραμμάτων, ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στην πρόκληση αυτή, επιτυγχάνοντας σχεδόν σε όλα τα Προγράμματα, τους στόχους, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και για τη χώρα, όπως:

  • παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 κατά ένα έτος (έως το 2030) καθώς και
  • χορήγηση επιπλέον προκαταβολών ύψους 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ έχουν, ήδη, εισρεύσει στη χώρα.

Έως 95% η επιδότηση για ανακαίνιση παλαιών ιδιωτικών κατοικιών

Το ΥΠΕΘΟ τονίζει πως ειδικά στον τομέα της προσιτής και βιώσιμης στέγασης η Ελλάδα σχεδίασε και διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρωτοποριακή δράση για τη χρηματοδότηση με επιδότηση για ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500εκ ευρώ ποσό που έχει, ήδη, δεσμευθεί για τη δράση αυτή με εκχωρήσεις πόρων από 14 διαφορετικά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση, που ξεκινά από 70% και φτάνει έως το 95% «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια. Η δράση θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα, που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και αξιοποίηση της περιουσίας τους. Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους από 25-35 ετών, καθώς και για ακίνητα, που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος της σημαντικής αυτής δράσης είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση της ποιοτικής ιδιοκατοίκησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε:

«Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μια εθνική επιτυχία. Αποτυπώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η συστηματική δουλειά παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πιστοποιεί ότι η βούληση να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, γίνεται πράξη. Σηματοδοτεί επίσης την ορθότητα της ελληνικής θέσης ως προς την ανάγκη να εξασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, η άμυνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ειδικά για τη στέγαση, είναι σημαντικό ότι η πρωτοβουλία και η διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν με επιδότηση ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, όχι μόνο βρίσκει ανταπόκριση σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε. αλλά, πλέον, αποτελεί μια πρωτοπόρο δράση πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας με στόχο την Ελλάδα που αξίζει στους συμπολίτες μας.

Θα ήθελα να συγχαρώ την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός Κυβέρνησης, για την εξαιρετική δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για το σήμερα και για το αύριο της χώρας.»

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε, με τη σειρά της:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021–2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ,σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκ.ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

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