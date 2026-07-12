Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την ίδια, όπως είπε, «λογική της παροχολογίας», ενώ τον κάλεσε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για ζητήματα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως εκφραστής της πολιτικής εντιμότητας, ωστόσο, όπως υποστήριξε, υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία της Βουλής το 2019 μετά την προκήρυξη των εκλογών, προκειμένου να ψηφιστούν, όπως είπε, παροχές και οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, σημειώνοντας ότι τότε η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση του Νίκου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες και την υπόθεση Καλογρίτσα, ενώ υπενθύμισε ότι κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν, όπως ανέφερε, δεκάδες νέοι φόροι, με μοναδική φορολογική μείωση εκείνη που αφορούσε τα καζίνο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμη στις δημόσιες εκδηλώσεις και τις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού, ζητώντας διευκρινίσεις για την προέλευση της χρηματοδότησής τους.

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Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ και όχι στα 1,6 δισ. ευρώ, όπως εκτιμά η Χαριλάου Τρικούπη.

Κάλεσε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει επίσημη πρόταση νόμου, ώστε το κόστος να αποτυπωθεί στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ πρότεινε την αξιολόγηση των προτάσεων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου –όπως είπε– να διεξάγεται ένας τεκμηριωμένος και αξιόπιστος δημόσιος διάλογος.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση επιλέγει να κινείται εντός των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθύμισε ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις, περιορίστηκε η προσωπική διαφορά, μειώθηκαν ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και ενισχύθηκαν οι συνταξιούχοι μέσω του ετήσιου επιδόματος, το οποίο αυξήθηκε στα 300 ευρώ.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις στήριξης των πιο ευάλωτων πολιτών, πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών περιορισμών.

Από τις αρχές της εβδομάδας οι μειώσεις στα καύσιμα

Αναφερόμενος στην κυβερνητική απόφαση για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Η παρέμβαση προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και κατά 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου.

«Δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέρριψε επίσης τα σενάρια που συνδέουν τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ή τις εξελίξεις στις υποθέσεις της Marfin και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα με ενδεχόμενη προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για αβάσιμες εικασίες, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δύο υποθέσεις εξελίχθηκαν μεθοδικά και απέδωσαν αποτελέσματα έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση.

Για την υπόθεση της Marfin επισήμανε ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει 16 χρόνια από την τραγωδία, η πρόοδος στην έρευνα αποτελεί, όπως είπε, μια σημαντική εξέλιξη για την απόδοση δικαιοσύνης και μια πρώτη δικαίωση στη μνήμη των τριών θυμάτων, ανάμεσά τους και της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, με την τελική κρίση να ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη.