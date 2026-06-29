ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία
Ειδήσεις
08:45 - 29 Ιουν 2026

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η έκπτωση στα καύσιμα μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, αλλά όχι στο σύνολό της, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του ifo Fuel Discount Tracker.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη Γερμανία οι τιμές της βενζίνης Super E5 ήταν κατά 17 λεπτά του ευρώ χαμηλότερες, της Super E10 κατά 16 λεπτά και του ντίζελ κατά 12 λεπτά ανά λίτρο, σε σύγκριση με αντίστοιχες τιμές πρατηρίων καυσίμων στο εξωτερικό, όπου δεν εφαρμόστηκε έκπτωση στα καύσιμα (στοιχεία έως τις 26 Ιουνίου).

«Η έκπτωση στη σούπερ βενζίνη μετακυλίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στους οδηγούς, ενώ στην περίπτωση του ντίζελ το ποσοστό μετακύλισης ανήλθε περίπου στο 73%. Χωρίς την εφαρμογή του μέτρου, η μέση ημερήσια τιμή της σούπερ βενζίνης ανά λίτρο πιθανότατα θα είχε παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου», δήλωσε ο Florian Neumeier, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Δημόσιων Οικονομικών του ifo.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς του ifo, η λήξη της έκπτωσης στις 30 Ιουνίου αναμένεται να οδηγήσει σε νέα αύξηση των τιμών των καυσίμων στις αρχές του Ιουλίου. «Το μέγεθος της αύξησης θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία της τιμής του πετρελαίου. Δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, έχουν μειωθεί αντίστοιχα και οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε η Ramona Schmid, οικονομολόγος στο Κέντρο Δημόσιων Οικονομικών του ifo.

Οι ερευνητές του ifo εκτιμούν επίσης ότι η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να τερματίσει το μέτρο είναι ορθή. «Ήταν μια δαπανηρή παρέμβαση, με κόστος για το δημόσιο περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι η έκπτωση δεν μεταφέρθηκε πλήρως στην τιμή του ντίζελ σημαίνει ότι μέρος του οφέλους κατέληξε στις πετρελαϊκές εταιρείες», δήλωσε ο Christian Gréus, νεότερος οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο Κέντρο Δημόσιων Οικονομικών του ifo. Εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία, είναι πιθανό οι τιμές των καυσίμων να επανέλθουν σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Το ifo Fuel Discount Tracker ενημερώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα με βάση τις τιμές καυσίμων της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν καθημερινά κατά πόσο η έκπτωση επιτυγχάνει τον στόχο της, δηλαδή τη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Στην ιστοσελίδα του εργαλείου και στο ifo Schnelldienst digital παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι ερευνητές για την ανάλυσή τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες
Ειδήσεις

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία
Ειδήσεις

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι
Ειδήσεις

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη
Ειδήσεις

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 08:58

Η Wall Street αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 08:45

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

Οικονομία
29/06/2026 - 08:40

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν

Οικονομία
29/06/2026 - 08:23

Έκτακτη ενίσχυση €150 ανά παιδί – Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις

Ναυτιλία
29/06/2026 - 08:05

Έκθεση BIMCO - ICS: Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 113.735 αξιωματικούς έως το 2030

Πολιτική
29/06/2026 - 08:00

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 07:55

Το τρίπτυχο που δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές – Πώς επηρεάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εργασιακά
29/06/2026 - 07:40

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
29/06/2026 - 06:46

Έκρηξη ιδιωτικού χρέους θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
28/06/2026 - 23:10

Ανδρουλάκης: Στασιμότητα και φθορά τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 

Πολιτική
28/06/2026 - 22:00

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:39

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
28/06/2026 - 21:17

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/06/2026 - 21:14

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πράσινο φως για πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων ύψους €617,5 εκατ.

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ