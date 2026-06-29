Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

Η έκπτωση στα καύσιμα μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, αλλά όχι στο σύνολό της, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του ifo Fuel Discount Tracker.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη Γερμανία οι τιμές της βενζίνης Super E5 ήταν κατά 17 λεπτά του ευρώ χαμηλότερες, της Super E10 κατά 16 λεπτά και του ντίζελ κατά 12 λεπτά ανά λίτρο, σε σύγκριση με αντίστοιχες τιμές πρατηρίων καυσίμων στο εξωτερικό, όπου δεν εφαρμόστηκε έκπτωση στα καύσιμα (στοιχεία έως τις 26 Ιουνίου).

«Η έκπτωση στη σούπερ βενζίνη μετακυλίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στους οδηγούς, ενώ στην περίπτωση του ντίζελ το ποσοστό μετακύλισης ανήλθε περίπου στο 73%. Χωρίς την εφαρμογή του μέτρου, η μέση ημερήσια τιμή της σούπερ βενζίνης ανά λίτρο πιθανότατα θα είχε παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου», δήλωσε ο Florian Neumeier, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Δημόσιων Οικονομικών του ifo.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς του ifo, η λήξη της έκπτωσης στις 30 Ιουνίου αναμένεται να οδηγήσει σε νέα αύξηση των τιμών των καυσίμων στις αρχές του Ιουλίου. «Το μέγεθος της αύξησης θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία της τιμής του πετρελαίου. Δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, έχουν μειωθεί αντίστοιχα και οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε η Ramona Schmid, οικονομολόγος στο Κέντρο Δημόσιων Οικονομικών του ifo.

Οι ερευνητές του ifo εκτιμούν επίσης ότι η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να τερματίσει το μέτρο είναι ορθή. «Ήταν μια δαπανηρή παρέμβαση, με κόστος για το δημόσιο περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι η έκπτωση δεν μεταφέρθηκε πλήρως στην τιμή του ντίζελ σημαίνει ότι μέρος του οφέλους κατέληξε στις πετρελαϊκές εταιρείες», δήλωσε ο Christian Gréus, νεότερος οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο Κέντρο Δημόσιων Οικονομικών του ifo. Εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία, είναι πιθανό οι τιμές των καυσίμων να επανέλθουν σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Το ifo Fuel Discount Tracker ενημερώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα με βάση τις τιμές καυσίμων της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν καθημερινά κατά πόσο η έκπτωση επιτυγχάνει τον στόχο της, δηλαδή τη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Στην ιστοσελίδα του εργαλείου και στο ifo Schnelldienst digital παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι ερευνητές για την ανάλυσή τους.