Πώς επηρεάζουν τα μέτρα στήριξης συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες

Στα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τόσο στα έκτακτα, όσο και σε πιο στρατηγικές επιλογές, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Newsroom (Γ. Σιαδήμας) ο Όμηρος Τσάπαλος εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ: «Είναι μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται σε δυο ανάγκες βασικά, κάποιες έκτακτες, που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, όπως η παράταση του ντίζελ, της επιδότησης των λιπασμάτων μέχρι τον Αύγουστο, η έκτακτη παροχή για τις οικογένειες με παιδιά 150€ για τον Ιούνιο.

Είναι όμως και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, όχι επιδοματικής λογικής, τα οποία οφείλουμε να τα ενισχύσουμε και την επιστροφή του ενοικίου, αλλά και την ενίσχυση στους συνταξιούχους, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι αυτοί οφείλουν να τους στηρίξουμε λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Αλλά είναι και ομάδες τέτοιες κοινωνικές που έχουν ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των εισοδημάτων τους, ασχέτως του αν είχαμε πληθωρισμό ή όχι».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ συν 300 εκατομμύρια πριν από δύο μήνες, άρα 800 εκατομμύρια βγήκαν από το υπερπλεόνασμα των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα υπόλοιπα δεν τα δώσατε, όπως μας κατηγόρησε ο κύριος Φάμελλος και ο οποίος μας πρότεινε κιόλας να δώσουμε αυτά τα χρήματα για 13η σύνταξη, ειδικό φόρο κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Γιατί πολύ απλά οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας επιτρέπουν όχι μόνο σε εμάς, σε καμία χώρα της Ευρώπης, να επιστρέφουμε στο ακέραιο τα υπερπλεονάσματα πίσω στους πολίτες με τη μορφή ενίσχυσης εισοδήματος.

Η μείωση της φορολογίας θα ήταν παράνομο, με απλά λόγια, εάν το κάναμε, η Ελλάδα θα ήταν έκθετη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κρατήσουμε χρήματα στην άκρη και για το χρέος και για ώρα ανάγκης, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος».

Οι τιμές των καυσίμων

Ως προς το θέμα των καυσίμων είπε: «Καταρχάς να πούμε ότι το fuel pass ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου, επομένως δεν υπήρχε λόγος να πω τώρα να έρθουμε και να πούμε για τον Ιούνιο για παράδειγμα, γιατί δεν ξέρουμε και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί με τις τιμές στα τέλη του επόμενου μήνα. Όμως για το ντίζελ δεν ήταν ακόμα ανακοινωμένο ότι θα επεκταθεί σίγουρα και για τον Μάιο και για αυτό το ανακοινώσαμε εχθές.

Προφανώς, βλέποντας τις συνθήκες και τις τιμές των καυσίμων θα κρίνουμε προς τα τέλη Μαΐου εάν χρειάζεται περαιτέρω επέκταση το συγκεκριμένο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων και των ντίζελ, για να το κάνουμε όμως πρέπει να έχουμε λεφτά και γι αυτό κρατήσαμε στην άκρη 200 εκατομμύρια ευρώ για ώρα ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί, τέτοιου είδους μέτρα να τα επεκτείνουμε.



Είναι προτιμότερο, αυτό το οποίο κάναμε από το αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η επιδότηση στο ντίζελ θα ήταν μόλις 8 λεπτά κι όχι 20 λεπτά, όπως το κάναμε. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστοίχως στην αμόλυβδη θα ήταν 34 λεπτά ανά λίτρο και όχι 36 μέσω του fuel pass που κάναμε ή 43 λεπτά για τις νησιωτικές περιοχές».



Για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε πως το μέτρο: «Αφορά 1.000.000 οικογένειες αυτό το μέτρο και ουσιαστικά τα κριτήρια, είναι άκρως διευρυμένα, ακριβώς για να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.



Και έρχεται σε συνέχεια των εφαρμοσθέντων τους τελευταίους 2-3 μήνες, που έχουν να κάνουν με τις μειώσεις στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης για όσους έχουν οικογένειες με παιδιά, όπου για παράδειγμα ένα ζευγάρι μισθωτών της μεσαίας τάξης με δύο παιδιά βλέπουν κάθε μήνα στο λογαριασμό τους να μένουν, να ενισχύονται περίπου με 200 ή 250 ευρώ, αναλόγως του εισοδήματος που λαμβάνει ο καθένας. Χωρίς αίτηση αυτόματα στον λογαριασμό. Αυτό έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.



Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για ενστάσεις, για ενημέρωση των πολιτών για το αν χρειάζεται να κάνουν κάτι, αλλά έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν πιστεύουμε πολλά προβλήματα. Θα είναι άκρως μεμονωμένα».

Το ζήτημα της ακρίβειας

Μιλώντας για το θέμα της ακρίβειας και αν υπάρχει ενδεχόμενο για market pass, σχολίασε πως: «Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι market pass δεν υπάρχει, παρακολουθούμε τις τιμές στην αγορά, υπάρχουν κάποιες λογικές ανατιμήσεις στην αγορά, απόρροια της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Ταυτοχρόνως, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ενισχύσεις εισοδήματος τις τελευταίες εβδομάδες. Τέλος του μήνα θα πληρωθεί αυξημένος κατώτατος μισθός, αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, επίσης. Έρχονται κάποιες έμμεσες ή άμεσες ενισχύσεις, όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Η λογική είναι βλέποντας και κάνοντας.



Εάν το πράγμα ενταθεί, μοιραία και η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει συλλογικά και συντονισμένα αυτή την κατάσταση, γιατί δεν θα αφορά μόνο το ελληνικό νοικοκυριό, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες οικονομίες στενάζουν από την ακρίβεια και αργά ή γρήγορα ενδεχομένως, αν αυτό το πράγμα ενταθεί, θα υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων.

Ρύθμιση χρεών με 2 δόσεις

Τέλος, ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για εξόφληση των χρεών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να προσθέσω για το χρέος, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι 72 δόσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε τους ανθρώπους της αγοράς πραγματικά με πολλή προσοχή και με δίκαιο σε πολύ μεγάλο βαθμό να θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν τα χρέη τους αλλά να μην μπορούν στις 24 δόσεις.

Έρχονται λοιπόν οι 72 δόσεις για 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις, αυτοί είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι ένταξης σε αυτή τη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση, να έχουν ρυθμίσει όποια χρέη υπάρχουν από 1/1/2024 και μετά στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό νομίζω είναι και δίκαιο σε σχέση με τους συνεπείς που πληρώνουν καθημερινά τις οφειλές τους».