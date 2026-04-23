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Δούκας: Ο ρυθμός προόδου των πόλεων στην πράσινη μετάβαση είναι πολύ ταχύτερος από εκείνο των κυβερνήσεων
Πολιτική
11:58 - 23 Απρ 2026

Δούκας: Ο ρυθμός προόδου των πόλεων στην πράσινη μετάβαση είναι πολύ ταχύτερος από εκείνο των κυβερνήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι στρατηγικές και οι δράσεις που απαιτούνται για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης των πόλεων προς την απανθρακοποίηση τέθηκαν στο επίκεντρο της σχετικής συζήτησης στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.        

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, υπογράμμισε ότι οι πόλεις αναπτύσσουν συνεργασίες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Ως παράδειγμα ανέφερε τη συμμετοχή της Αθήνας στην πρόσφατη COP30 στο Ρίο, με έμφαση στην υλοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση των ιδιαίτερα ενεργοβόρων data centers. Όπως επισήμανε, ο ρυθμός προόδου των πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο των C40, στο οποίο ανήκει και η Αθήνα, είναι πέντε φορές ταχύτερος σε σύγκριση με εκείνον των κυβερνήσεων. «Δεν αλλάζουμε μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ασκούμε ταυτόχρονα πίεση προς τις κυβερνήσεις για την επιτάχυνση των δράσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση», τόνισε.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για απευθείας χρηματοδότηση των πόλεων, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα που αφορούν τη μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα. «Δεν πρόκειται για ένα στενά εθνικό ζήτημα, αλλά για μια ευρωπαϊκή πρόκληση», κατέληξε.

Ο κ. Andy Deacon, Co-Managing Director, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης φιλόδοξων έργων στις πόλεις ανά τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. «Χρειάζεται να συνεργαστούμε, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Júlia López Ventura, Διευθύντρια για την Περιφέρεια Ευρώπης, C40 Πόλεις, σημείωσε ότι σήμερα στο δίκτυο συμμετέχουν περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως, με συνολικό πληθυσμό άνω των 900 εκατομμυρίων κατοίκων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων, στη γεωπολιτική αστάθεια και στις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για την πράσινη μετάβαση. Τόνισε επίσης την ανάγκη για χρηματοδοτήσεις, αλλά και για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημάρχων, με στόχο τη διαχείριση σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ο κ. Anthony Agotha, Ειδικός Απεσταλμένος για την Κλιματική και Περιβαλλοντική Διπλωματία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, επεσήμανε τη θέση της ΕΕ εν μέσω κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, παρά τις πιεστικές σημερινές ανάγκες, η ΕΕ δεν πρόκειται να επιστρέψει σε μια οικονομία βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα. Ο κ. Agotha έφερε ως παράδειγμα τις ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που αναμένεται να δημιουργήσουν τα data centers και υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της Πράσινης Μετάβασης. «Μιλάμε για επενδύσεις και όχι για έξοδα όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της αδράνειας. Καταλήγοντας, επισήμανε ότι για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την ασφάλεια, την κυριαρχία, αλλά και την υγεία, η Πράσινη Μετάβαση είναι αναγκαία.

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