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ΕΛΣΤΑΤ: Επιβράδυνση αυξήσεων στο κόστος και τις τιμές κατασκευής κατοικιών το Α΄ τρίμηνο 2026
Οικονομία
12:40 - 23 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Επιβράδυνση αυξήσεων στο κόστος και τις τιμές κατασκευής κατοικιών το Α΄ τρίμηνο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη (23/4). 

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α΄τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,8%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 3,0% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,1% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 1,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 1,0%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

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