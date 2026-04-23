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ΣΥΡΙΖΑ: Η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί - Ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές
Πολιτική
12:14 - 23 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί - Ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε σήμερα (23/4) ανακοίνωση με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με θύμα τη σαραντατριάχρονη Ελευθερία Γιακουμάκη.        

Όπως αναφέρει λοιπόν η Κουμουνδούρου:

«Η 43χρονη Ελευθερία δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Μια ακόμα γυναικοκτονία. Μια ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της, επειδή κάποιος θεώρησε ότι η ζωή της δεν μετράει.

Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο:

– Την Πολιτεία, και άρα την κυβέρνηση, που οφείλει να δημιουργήσει, να ενισχύσει και να στελεχώσει κάθε δομή που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια στην πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

– Την κυβέρνηση, που πρέπει να σταματήσει να αρνείται να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και να της προσδώσει επιπλέον ποινική απαξία.

– Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οποιονδήποτε διαθέτει δημόσιο βήμα. Ας σταματήσουν κάποτε οι θανατηφόρες ανοησίες περί εγκλημάτων «πάθους» που συγκαλύπτουν στυγνά εγκλήματα.

– Εμάς τους ίδιους, ως κοινωνικό σύνολο, ως συζύγους, και κυρίως ως γονείς: ας μεγαλώνουμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους τον σεβασμό, προς όλους. Ας αναγνωρίσουμε ότι η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί και ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές.

Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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