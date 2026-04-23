ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεγάλου (Πειραιώς): Στο DNA μας η τεχνολογία - Στόχος να γίνουμε «πρωταθλητές» σε αυτό τον τομέα
Τεχνολογία
12:27 - 23 Απρ 2026

Μεγάλου (Πειραιώς): Στο DNA μας η τεχνολογία - Στόχος να γίνουμε «πρωταθλητές» σε αυτό τον τομέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, διεξήχθη το πάνελ με τίτλο «The Banking System and the New Generation of Unicorns», το οποίο συντόνισε ο Δημήτριος Στρατικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Domius Capital Advisors LLP.      

Το πάνελ παρουσίασε τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα και τη σύνδεσή του με τις αναδυόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, δίνοντας το λόγο στους ηγέτες του κλάδου για μια βαθιά ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων και δυνατοτήτων.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε την κεντρική σημασία της τεχνολογίας για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα: «Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι πράγματι η ενασχόλησή μας με την τεχνολογία που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχει ένα οικοσύστημα στην Ελλάδα που καλλιεργεί αυτό το επίτευγμα. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να γίνει πρωταθλητής σε αυτόν τον τομέα της επιχείρησης. Δημιουργείται αξία για τη χώρα. Είμαστε πραγματικά τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε ένα οικοσύστημα, του οποίου οι τρεις εταιρείες εδώ είναι πολύ καλά παραδείγματα, αλλά είμαστε επίσης τυχεροί που υπάρχουν πολύ περισσότερα που έχουν δημιουργηθεί από την πολύ καλή τεχνολογική εκπαίδευση που έχουμε, την ικανότητα των ανθρώπων και των ατόμων να είναι εξωστρεφείς, την ικανότητα να μπορούν να δημιουργούν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και ανεβαίνοντας».

Ο Δημήτρης Τσικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Navarino, μίλησε για την πορεία της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1999 και εξελίχθηκε από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας. «Η Navarino ιδρύθηκε το 1999 και έχει εξελιχθεί από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας τα τελευταία 25-26 χρόνια. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με υλικό, συνδεσιμότητα, και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ώστε να μπορούμε να παρέχουμε συνδεσιμότητα στα πλοία των πελατών μας. Και σε αυτή την κατηγορία, συνεργαζόμαστε με όλα τα μεγάλα ονόματα του κλάδου, όπως η Starlink, η Amazon, SES, Intelsat, και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία είναι η πληροφορική. Έτσι, δημιουργήσαμε μια σειρά από υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στα πλοία για την πραγματική απομακρυσμένη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής τους επί του πλοίου. Και έχουμε δημιουργήσει επίσης έναν αριθμό άλλων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από ναυτιλιακές εταιρείες. Και η τρίτη κατηγορία, στην οποία μόλις πρόσφατα εισήλθαμε, έχει να κάνει με την τεχνολογία λειτουργιών, για παράδειγμα, κάμερες κλειστού κυκλώματος με τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη ατυχημάτων ή βελτιστοποίηση δρομολογίων για βελτιωμένη κατανάλωση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας. Αυτό που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο περίπου είναι η στρατηγική της εταιρείας να αναπτυχθεί όχι μόνο οργανικά, αλλά και μέσω εξαγορών».

Ο Δημήτρης Τσίγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Epignosis, ανέφερε το μακρύ ταξίδι της εταιρείας από το 2003 και τις τεχνολογίες μάθησης που προσφέρονται. «Παρέχουμε τεχνολογίες μάθησης για την επιχείρηση. Οπότε κάθε είδους εταιρεία που θέλει να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τους υπαλλήλους της και τους ανθρώπους γύρω της, μπορεί να είναι πελάτης μας. Κάποιες από τις εταιρείες, που μπορεί να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα τους σε καθημερινή βάση, όπως Facebook, Amazon, eBay, η Oracle, είναι πελάτες μας. Αλλά αυτό για το οποίο είμαστε ακόμα πιο περήφανοι είναι οι 12.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική που εμπιστεύονται το λογισμικό μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη μετάβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιστεύουμε ότι η δυναμική και οι τάσεις της αγοράς είναι πολύ ευνοϊκές. Ο εκδημοκρατισμός της επιχειρηματικότητας που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας θα οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αυτή είναι η προσωπική μου, εντελώς υποκειμενική άποψη. Θα υπάρξει πρόβλημα; Φυσικά θα υπάρξουν προβλήματα», τόνισε.

Ο Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Yodeck, μοιράστηκε την ιστορία της εταιρείας, η οποία γεννήθηκε από την οικονομική κρίση και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως: «Το 99% των εσόδων μας προέρχεται από το εξωτερικό, οπότε λιγότερο από το 1% στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν μέρος του DNA μας. Διότι, όπως είπαμε, ήμασταν παιδιά της οικονομικής κρίσης και η Ελλάδα ήταν κάπως νεκρή τότε. Εξετάσαμε, λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στις κύριες αγορές του εξωτερικού από την πρώτη μέρα. Η εταιρεία απασχολεί έως τώρα 170 άτομα, περίπου 160 εδρεύουν στην Ελλάδα, οπότε πολύ ελληνικό DNA. Επενδύσαμε πολλά στην ανάπτυξή μας, οπότε ουσιαστικά λειτουργούσαμε την εταιρεία σχεδόν στα όρια του μηδενικού κόστους. Τώρα, μέσω της λειτουργικής μόχλευσης που έχουμε, λόγω του μεγέθους μας, έχουμε θετικές ταμειακές ροές, και γι' αυτό διερευνούμε τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 12:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιτσιλής: Υποχρεωτικός ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός - Καθοριστική η συμβολή της ΤΝ στη φοροδιαφυγή
Φορολογία

Πιτσιλής: Υποχρεωτικός ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός - Καθοριστική η συμβολή της ΤΝ στη φοροδιαφυγή

ΣΥΡΙΖΑ: Η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί - Ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί - Ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές

Βορίδης εναντίον Σκέρτσου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ&#039; υψηλού κριτική
Πολιτική

Βορίδης εναντίον Σκέρτσου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ' υψηλού κριτική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 13:42

Χατζηδάκης: Τέλος για 25 δικαιολογητικά - Aπλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων στο 40% των διαδικασιών

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 13:38

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Οικονομία
29/07/2026 - 13:28

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές

Πολιτική
29/07/2026 - 13:16

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Ανεμοδείκτης
29/07/2026 - 13:02

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

Πολιτική
29/07/2026 - 13:02

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:48

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οικονομία
29/07/2026 - 12:48

Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:45

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:57

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/07/2026 - 11:57

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Πολιτική
29/07/2026 - 11:47

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Magazino
29/07/2026 - 11:41

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:41

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:36

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 11:34

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:32

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 11:31

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Πολιτική
29/07/2026 - 11:22

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία
29/07/2026 - 11:04

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Πολιτική
29/07/2026 - 10:58

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ