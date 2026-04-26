Ρεκόρ 22 ετών για τα αμοιβαία κεφάλαια - Συνεχείς εισροές και ισχυρές αποδόσεις

Οι εισροές κεφαλαίων προς τα αμοιβαία κεφάλαια συνεχίζουν με σταθερό ρυθμό, οδηγώντας το συνολικό ενεργητικό τους πάνω από τα 30 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026. Η αγορά καταγράφει διαρκή ανάπτυξη από το 2018, όταν το ύψος της ανερχόταν μόλις στα 6,1 δισ. ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 30,9 δισ. ευρώ (στοιχεία 21/4/2026), επίπεδα που αποτελούν υψηλό 22ετίας και προσεγγίζουν το ρεκόρ του 2004 (31,6 δισ. ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις είχαν σημειωθεί την περίοδο της κρίσης, το 2011 και το 2012.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ενίσχυση των αποδόσεων στα αμοιβαία κεφάλαια, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, ιδίως στις προθεσμιακές, στρέφει ολοένα και περισσότερους αποταμιευτές προς αυτές τις επενδυτικές επιλογές. Ιδιαίτερα τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ξεχώρισαν το 2025, καταγράφοντας τις υψηλότερες αποδόσεις.

Συνολικά, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 28,42% μέσα στο 2025, με ορισμένα εξ αυτών να σημειώνουν αποδόσεις άνω του 50%, ξεπερνώντας την ετήσια επίδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών (+44,30%). Αντίστοιχα, τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν μέση άνοδο 13,83%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αποδόσεις πλησίασαν ή και ξεπέρασαν το 30%.

Στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, οι αποδόσεις κινήθηκαν πιο συγκρατημένα, με μέσο όρο περίπου 1,15%, αν και επιμέρους προϊόντα πέτυχαν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και της σύγκρουσης στο Ιράν, γεγονός που προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σχετικά ανθεκτικός.

Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 48,64 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,87% σε σχέση με το τέλος του 2025. Από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τους ΟΣΕΚΑ (61,5%), ενώ ακολουθούν το Asset Management (25,9%), οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (10,7%) και οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (1,9%).

Ειδικότερα, η αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ σημείωσε άνοδο 2% από την αρχή του έτους, με το ενεργητικό να φτάνει τα 29,93 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε περίπου 980,9 εκατ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες να κατευθύνονται σε διεθνή ομολογιακά, σύνθετα προϊόντα ειδικού τύπου, μετοχικά αναπτυγμένων αγορών και μικτά κεφάλαια.

Ως προς τη διάρθρωση της αγοράς ΟΣΕΚΑ, κυριαρχούν τα ομολογιακά κεφάλαια με ποσοστό 57%, ενώ ακολουθούν τα μετοχικά (17%), τα funds of funds (10%), τα μικτά και τα σύνθετα (από 6%) και τα κεφάλαια χρηματαγοράς (4%).

Στο μέτωπο των αποδόσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πλειονότητα των κατηγοριών κινήθηκε αρνητικά, επηρεασμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Ωστόσο, θετικές αποδόσεις κατέγραψαν τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια Αμερικής και αναπτυσσόμενων αγορών, καθώς και ορισμένες κατηγορίες χρηματαγοράς και κρατικών ομολόγων.

Στον τομέα του Asset Management σημειώθηκε μικρή υποχώρηση 1,55%, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 12,6 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων ανήλθαν σε 918 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα μέσω ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκαν στα 5,18 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση λόγω σημαντικών πωλήσεων ακινήτων μέσα στη χρονιά. Συνολικά, το ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ ανήλθε στα 6,43 δισ. ευρώ, με οριακή πτώση σε ετήσια βάση.