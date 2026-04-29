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Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η υποστήριξη ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Οικονομία
10:35 - 29 Απρ 2026

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η υποστήριξη ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Reporter.gr Newsroom
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Από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μέσω κοινοφελούς εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η πρωτοβουλία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.201.600 ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέσω της τοποθέτησής τους, για 8 μήνες, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα, μέσω της πράξης προβλέπεται η τοποθέτηση άνεργων στους κάτωθι ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης:

  • Αποκατάσταση Δημόσιων Υποδομών (Συντήρηση και καθαρισμός δημοσίων πάρκων, αποκατάσταση και καθαρισμός σχολικών, πολιτιστικών κτιρίων κλπ)
  • Περιβαλλοντικές δράσεις (Αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από καλλιεργήσιμες εκτάσεις κλπ)
  • Υποστήριξη Δημοτικών Υπηρεσιών, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας, ενίσχυση διοικητικών υπηρεσιών των κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση επιστημονικών ομάδων σχεδιασμού και συντονισμού έργων αποκατάστασης κλπ.
  • Κοινωνική Φροντίδα (Υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες κλπ

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας που θα προσδιοριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία πρόκειται να εκδοθεί για την υλοποίηση της πράξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 10:56
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