Youth Pass: Σε λειτουργία η πλατφόρμα - Έως τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις

H πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα έχει τεθεί σε λειτουργία.

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr, ενώ η πίστωση των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2026 και η διαδικασία καταβολής εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση, έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να έχουν φτάσει το 20ό έτος.

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται είσοδος με κωδικούς TAXISnet, καθώς και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου και να επιλέξουν το τραπεζικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών. Η παροχή δίνεται μία φορά ανά έτος, με τα ποσά να μεταφέρονται στα τραπεζικά ιδρύματα για τη φόρτιση των καρτών έως τις 31 Μαΐου κάθε χρονιάς.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. κινηματογράφος, θέατρο, μουσεία), μετακινήσεις (τρένα, λεωφορεία, πλοία) και τουριστικές υπηρεσίες, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία ή αγορά ταξιδιωτικών πακέτων.