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Ετήσια αύξηση 51% στις ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού τον Απρίλιο
Οικονομία
14:41 - 06 Μάι 2026

Ετήσια αύξηση 51% στις ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται σταθερά η πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 588 εκ. ευρώ. Συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο σημειώθηκε αύξηση στις ρυθμίσεις κατά 51%. Η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και στα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον θεσμό.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Με θετική δυναμική συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Μάρτιο 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 290 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 3.252 οφειλέτες.

Νέα στοχευμένα μέτρα ευρύτερης προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σημαντικές νομοθετικές βελτιώσεις στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, τη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών και την επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες των νέων μέτρων συνοψίζονται ως εξής:

1. Νέα δυνατότητα διαχωρισμού πρώτης κατοικίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό: για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους. Επιλέγοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, και όχι βάσει του συνόλου της περιουσίας του, οδηγώντας σε σημαντικά βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αποτελεί μια ουσιαστική «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες.

2. Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού: το όριο ένταξης μειώνεται από τα 10.000€ στα 5.000€, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο.

3. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού: αποκαθιστώντας την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.

4. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων: αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων αποσκοπεί σε μια κοινωνικά στοχευμένη και οικονομικά βιώσιμη προστασία, για όσους έχουν πραγματική ανάγκη και επιδιώκουν τη ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να δημιουργούνται αδικίες σε βάρος των συνεπών πολιτών.

Εξυπηρέτηση Πολιτών - myEGDIXlive

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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