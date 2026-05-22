Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων ύψους €400 εκατ.– Στις 27 Μαΐου η δημοπρασία
13:38 - 22 Μάι 2026

Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων ύψους €400 εκατ.– Στις 27 Μαΐου η δημοπρασία

Reporter.gr Newsroom
Το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα εκδοθούν σε άυλη μορφή και θα λήγουν στις 27 Νοεμβρίου 2026. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ενώ ο διακανονισμός των συναλλαγών θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.  

Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση τη μέθοδο ACT/360. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω ανταγωνιστικών προσφορών που θα καταθέσουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας τους από την 1η Απριλίου 2026.

Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ίδια ημέρα της δημοπρασίας έως τις 12 το μεσημέρι. Οι συγκεκριμένες προσφορές θα καλυφθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή που θα προκύψει από τις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές και μπορούν να φτάσουν έως το 25% του συνολικού δημοπρατούμενου ποσού.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι δεν θα γίνουν δεκτές επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ενώ για τα συγκεκριμένα έντοκα γραμμάτια δεν προβλέπεται καταβολή προμήθειας.

Δυνατότητα συμμετοχής και σε ιδιώτες

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ιδιώτες επενδυτές. Φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες, με ανώτατο όριο αγοράς τις 15.000 ευρώ ονομαστικής αξίας ανά επενδυτή. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί επίσης στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών προσφορών της δημοπρασίας, ενώ το τελικό ποσό που θα καλυφθεί μέσω δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περίοδος εγγραφών

Η περίοδος εγγραφών για το επενδυτικό κοινό θα διαρκέσει από την Τρίτη 26 Μαΐου έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Για τη συμμετοχή απαιτείται η ύπαρξη μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), η οποία μπορεί να ανοίξει μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε κρατικούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου — όπως έντοκα γραμμάτια και ομόλογα — μέσω των τραπεζικών και χρηματιστηριακών ιδρυμάτων, ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες συναλλαγών.

