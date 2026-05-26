Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα υπέρ μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι «δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής».

Μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο συνεδριακό κέντρο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης και εξωστρέφειας.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: είτε θα κινηθεί με αυτοπεποίθηση, στρατηγικό σχέδιο και ταχύτητα, είτε θα επιστρέψει σε πρακτικές εσωστρέφειας και λαϊκισμού που, όπως είπε, κόστισαν ακριβά στο παρελθόν. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει «στις εποχές όπου η πολιτική παρουσιαζόταν ως θέαμα και όχι ως ουσία», επισημαίνοντας πως οι κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει να θωρακιστούν και να καταστούν μη αναστρέψιμες.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα κατάφερε να αντεπεξέλθει σε διαδοχικές κρίσεις χάρη στη σταθερότητα, το σχέδιο και την πολιτική βούληση για αλλαγές που για δεκαετίες θεωρούνταν αδύνατες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά στις μεγάλες ευρωπαϊκές συζητήσεις για την άμυνα, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, έχοντας ανακτήσει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημοσιονομική πολιτική και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα μειώνει το χρέος της με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς διεθνώς, ενώ έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισ. ευρώ και προγραμματίζονται επιπλέον αποπληρωμές ύψους 19,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή εξοικονομεί σημαντικούς πόρους από τόκους και ενισχύει τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων ετών, ιδίως σε σχέση με το 2032.

Ο υπουργός παρουσίασε επίσης την εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με το 2019, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17% του ΑΕΠ, ενώ η ανεργία έχει περιοριστεί από το 17% στο 8%. Παράλληλα, οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 42% του ΑΕΠ, στοιχείο που, όπως είπε, αποτυπώνει τη μετάβαση από ένα μοντέλο κατανάλωσης σε ένα μοντέλο παραγωγής και εξωστρέφειας.

Αναφορά έκανε και στο τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας ότι η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις καταγράφει πλέον από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρωζώνη, γεγονός που αποδεικνύει – όπως είπε – ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως τη μεγαλύτερη αλλαγή μετά τη βιομηχανική επανάσταση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να εξελιχθεί σε κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στην εξέλιξη του gov.gr και στις περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται ήδη στους πολίτες.

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπως το μετρό, το Flyover, η αναβάθμιση του λιμανιού, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο και η ανάπλαση της ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες έργα συνολικού ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ.