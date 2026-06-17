Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη των οφειλετών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σύνολο των μέτρων ως «ολιστικό σχέδιο» και όχι ως μεμονωμένες παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «οικονομικό λαϊκισμό» και για «στρεβλή εικόνα» ως προς την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κυβερνητικών πολιτικών.

Ενισχύσεις σε συνταξιούχους, ενοικιαστές και εργαζόμενους

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο ολοκληρώνει έναν ευρύτερο κύκλο παρεμβάσεων των τελευταίων μηνών, με αιχμή τις ενισχύσεις προς συνταξιούχους, ενοικιαστές και εργαζόμενους.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους ανέρχονται συνολικά στα 560 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν ενίσχυση ύψους 300 ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα για τη στέγαση, σημειώνοντας ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να εντάσσονται περίπου 70.000 επιπλέον ενοικιαστές. Συνολικά, όπως είπε, τα μέτρα επηρεάζουν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές η διείσδυση τύπου Airbnb φτάνει έως και το 60%, γεγονός που –όπως υποστήριξε– επιβαρύνει την πρόσβαση στη στέγη.

Ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεις και εξωδικαστικός μηχανισμός

Κεντρικό σημείο του σχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεις, η οποία συνδυάζεται με παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι καταγράφεται αύξηση 65% στις εντάξεις τον Μάιο του 2026 σε σχέση με το 2025, ενώ συνολικά έχουν ήδη ενταχθεί 62.000 υποθέσεις, με ρυθμίσεις που αγγίζουν τα 19 δισ. ευρώ. Με βάση αυτά τα στοιχεία, απέρριψε τις αιτιάσεις περί αποτυχίας του μηχανισμού, κάνοντας λόγο για «fake news» και υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόσθετες διευκολύνσεις για τους οφειλέτες, όπως η άρση κατασχέσεων υπό προϋποθέσεις και η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ.

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Παράταση ρύθμισης για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος. Όπως σημείωσε, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ το ποσοστό συμμετοχής φτάνει περίπου το 50% όσων έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Φορολογικές παρεμβάσεις και εισοδήματα

Ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στη συνεχή ενίσχυση των εισοδημάτων, αναφέροντας 83 μειώσεις φόρων, εκ των οποίων 36 μετά το 2023, καθώς και διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Για τους συνταξιούχους ανέφερε ότι οι αυξήσεις από το 2019 ξεπερνούν αθροιστικά το 20%, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, σημείωσε ότι παρατηρείται αποκλιμάκωση σε ορισμένους δείκτες, όπως τα καύσιμα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αποκλιμάκωση αυτή θα μεταφερθεί σταδιακά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

13η σύνταξη και 13ος μισθός: Δημοσιονομικοί περιορισμοί

Απαντώντας στις προτάσεις για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι δημοσιονομικά εφικτά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 13η σύνταξη κοστίζει περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο 13ος μισθός στο Δημόσιο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατά 1,5 δισ. ευρώ, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 4 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ.

Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε σε μονομερή ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων, εις βάρος άλλων κοινωνικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, όπως το δημογραφικό και η στήριξη των νέων.

Κριτική στην αντιπολίτευση και πολιτικές αναφορές

Ο υφυπουργός άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι απουσιάζει ένα συνεκτικό οικονομικό σχέδιο και ότι συχνά προβάλλονται επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελίες.

«Υψώνουμε ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ αμφισβήτησε την κοστολόγηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης. Ειδική αναφορά έκανε και στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα και οργανωμένο επιτελείο, ασκώντας παράλληλα κριτική στις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος.

Για Σαμαρά: Λάθος για την ιστορική του διαδρομή η ίδρυση κόμματος

Τέλος, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό πρωθυπουργό», ωστόσο διαφώνησε με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση «θα ήταν λάθος για την ιστορική του διαδρομή», καλώντας τον να επανεξετάσει την επιλογή του και υποστηρίζοντας ότι έχει ακολουθήσει λανθασμένη κατεύθυνση. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο για επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις περιστάσεις και έχουν οδηγήσει σε πολιτική απομόνωση.