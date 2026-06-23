«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

«Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση και ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως παρακάτω:
19:00 έναρξη
Χαιρετισμοί
- Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου
- Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου
Αφιερωματικό βίντεο
Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές
Μιλούν για τον Ανδρέα:
- Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας
- Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου
Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής