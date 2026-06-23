«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

«Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην “κοινωνική δικαιοσύνη”, τη “λαϊκή συμμετοχή”, την “εθνική αξιοπρέπεια”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχετική του ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (24/6) προς τιμήν του ιδρυτή του κόμματος στο Καλέντζι Αχαΐας.

«Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση και ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως παρακάτω: 19:00 έναρξη Χαιρετισμοί Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου

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