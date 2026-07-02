Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα €114,57 δισ. ευρώ οι οφειλές προς την Εφορία – Εκτός ρυθμίσεων το 93% των χρεών

Συνεχίζει να διογκώνεται το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, την ώρα που η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμίσεων παραμένει περιορισμένη. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι τον Απρίλιο του 2026 το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών ανήλθε στα 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο από το 93% των οφειλών παραμένει εκτός οποιασδήποτε συμφωνίας αποπληρωμής. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών εξακολουθεί να αυξάνεται, ξεπερνώντας πλέον τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αριθμός αυξημένος κατά 9.460 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα που προκύπτει αποτυπώνει μια συνεχιζόμενη διεύρυνση του ιδιωτικού χρέους προς το Δημόσιο, καθώς η αύξηση καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα πολυεκατομμυρίων ευρώ χρέη. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,88 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Οι μεγάλες οφειλές συγκεντρώνουν σχεδόν όλο το χρέος

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει την ιδιαίτερα άνιση κατανομή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το 96,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλές που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, ενώ μόνο η κατηγορία των οφειλών άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνει το 75,53% του συνολικού χρέους προς την Εφορία. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αντιστοιχούν μόλις στο 0,24% του συνόλου.

Στον αντίποδα, περίπου εννέα στους δέκα οφειλέτες (90,4%) έχουν χρέη έως 10.000 ευρώ. Παρά το μεγάλο πλήθος τους, οι οφειλές τους αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η φορολογική οφειλή είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων οφειλετών, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του συνολικού χρέους.

Τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών

Από τα συνολικά 114,57 δισ. ευρώ, τα 71,04 δισ. ευρώ ή το 62% αφορούν οφειλές νομικών προσώπων, ενώ τα φυσικά πρόσωπα συγκεντρώνουν χρέη ύψους 43,53 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 38%.

Στις χαμηλές εισοδηματικές κλίμακες οφειλών κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, το 98,67% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών έως 10.000 ευρώ προέρχεται από ιδιώτες.

Η εικόνα αντιστρέφεται στις υψηλές κατηγορίες χρεών. Στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα ευθύνονται για περισσότερο από το 70% του συνολικού ποσού, με τις οφειλές τους να ανέρχονται στα 60,73 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 6.500 επιχειρήσεις εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα των μεγάλων οφειλετών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων

Παρά τις δυνατότητες που παρέχουν οι πάγιες και ειδικές ρυθμίσεις, το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξακολουθεί να παραμένει εκτός ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, σε ενεργή ρύθμιση βρίσκεται χρέος ύψους μόλις 5,39 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) καταγράφεται στην κατηγορία από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ στις οφειλές μεταξύ 20.001 και 50.000 ευρώ το ποσοστό αυξάνεται στο 19,82%.

Για τα φυσικά πρόσωπα, η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ρυθμίσεις εμφανίζεται στις οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, με κορύφωση στην κατηγορία 2.000-3.000 ευρώ, όπου σχεδόν μία στις πέντε οφειλές έχει ενταχθεί σε ρύθμιση.

Αντίστοιχα, στα νομικά πρόσωπα τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ, όπου το 27,09% των χρεών έχει ρυθμιστεί, ενώ στην υποκατηγορία 10.001-20.000 ευρώ το ποσοστό φτάνει το 29,27%.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η συμμετοχή στις ρυθμίσεις τόσο για πολύ μικρές οφειλές κάτω των 500 ευρώ όσο και για τα πολύ υψηλά χρέη, άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος «φουσκώνουν» το φορολογικό χρέος

Από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των 79,04 δισ. ευρώ, τα 52,37 δισ. ευρώ ή το 66,26% αφορούν καθαρά φορολογικές υποχρεώσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά οφειλές από ΦΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σε 24,74 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 47,21% των φορολογικών χρεών.

Ακολουθούν οι οφειλές από φόρο εισοδήματος, με ποσοστό 42,17%, ενώ αισθητά μικρότερη είναι η συμμετοχή των φόρων περιουσίας, που αντιπροσωπεύουν το 5,33% ή περίπου 2,79 δισ. ευρώ.

Σχεδόν το ένα τρίτο του χρέους θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των 114,57 δισ. ευρώ, ποσό 35,53 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 31,01%, έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης.

Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που αποτελεί αντικείμενο εισπρακτικών ενεργειών περιορίζεται στα 79,04 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 92,4% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34,1% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι ένα μεγάλο μέρος των οφειλών είτε παραμένει ουσιαστικά ανενεργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή εισπραξιμότητα, περιορίζοντας τις δυνατότητες ουσιαστικής αποκλιμάκωσης του συνολικού χρέους προς το Δημόσιο.