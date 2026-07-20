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Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό
Οικονομία
11:40 - 20 Ιουλ 2026

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.  

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, τόνισε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ωστόσο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ακόμη και αν επηρεάζει κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα στην εγχώρια αγορά.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα στο 3%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος βρίσκεται στο 2%. Όπως εξήγησε, η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να προέλθει από τον περιορισμό της ζήτησης, αλλά από την ενίσχυση της προσφοράς. Όπως ανέφερε, είναι απαραίτητο να αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Αναφερόμενος στην τρίτη θητεία του στο «τιμόνι» της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι βασικός του στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και η διατήρηση ενός ισχυρού και ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος.

«Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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