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Προσεκτικές διατυπώσεις Παπασταύρου σε ερώτηση στη Βουλή για την Γκιλφόιλ
Πολιτική
11:23 - 02 Οκτ 2026

Προσεκτικές διατυπώσεις Παπασταύρου σε ερώτηση στη Βουλή για την Γκιλφόιλ

Reporter.gr Newsroom

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Ανάλογη απάντηση με αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, έδωσε ο Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε για την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης πως «μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ήταν σύμφωνα με το δημοσίευμα παρών στη φερόμενη στιχομυθία:

«Δεν απειλούμαστε και δεν δεχόμαστε πιέσεις», απάντησε ο κ. Παπασταύρου στην ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Πρόσθεσε πάντως πως «δεν σχολιάζω δημοσιεύματα». Συνεπώς, δεν το διέψευσε ευθέως.

Επέμεινε πάντως πως «δεν τέθηκε ζήτημα πίεσης ή απειλής προς τη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό».

Επιπλέον, είπε πως «οι σχέσεις Ελλάδας -ΗΠΑ είναι καλύτερες από ποτέ».

Η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου θύμισε πάντως την απάντηση που είχε δώσει για το θέμα προ ημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Η στάση της κυβέρνησης έχει βέβαια εξήγηση, καθώς επίκειται και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ο άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της Γκιλφόιλ. Δεν είναι ώρα για εντάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ασκούνται και πολιτικές πιέσεις από τους Δημοκρατικούς.

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