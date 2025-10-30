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Λειψυδρία - Λαγουβάρδος: Πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα τα αποθέματα νερού στον Μόρνο
Περιβάλλον
12:08 - 30 Οκτ 2025

Λειψυδρία - Λαγουβάρδος: Πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

Reporter.gr Newsroom
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«Είναι ανησυχητική η κατάσταση γιατί έχουμε σημαντικό περιορισμό των αποθεμάτων στο Μόρνο, είναι 44% κάτω από αυτό που κανονικά πρέπει να είναι τον Οκτώβριο», είπε ο διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας  Λαγουβάρδος, αναφερόμενος στη λειψυδρία που πλήττει την Αττική.  

«Η τελευταία εικόνα που έχουμε από τα μέσα του μήνα δείχνει μια πολύ σημαντική μείωση», συμπλήρωσε ο κ. Λαγουβάρδος, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» το πρωί της Πέμπτης (30/10).

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 400 εκατομμύρια κυβικά νερού ενώ πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε 600 εκατομμύρια κυβικά οπότε αρχίζουμε και μπαίνουμε στη χειρότερη κατάσταση του 21ου αιώνα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση διότι αν δεν βρέξει καθόλου, αν δεν μπει νέο νερό σε όλους τους ταμιευτήρες έχουμε νερό για ένα χρόνο, το διάστημα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Το θετικό είναι ότι έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο του Φθινοπώρου και του χειμώνα», εξήγησε ο κ. Λαγουβάρδος και προσέθεσε:

«Οι βροχές στους σταθμούς που έχει το Αστεροσκοπείο στην λεκάνη του Μόρνου δείχνουν μέχρι τώρα τη χειρότερη απόδοση βροχομετρικά των τελευταίων δέκα ετών, άρα έχουμε λίγες βροχές σχετικά με όλα τα προηγούμενα έτη και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι τελευταίοι δύο χειμώνες ήταν ήπιοι με περιορισμένη χιονοκάλυψη».

Εκεί έγκειται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως εξήγησε ο διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αφού «ακόμα κι αν αποκατασταθούν οι βροχές τα χιόνια δυστυχώς βαίνουν μειούμενα συνεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Ειδικά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σε όλες τις περιοχές της χώρας μια σημαντική μείωση της έκτασης της χιονοκάλυψης και του ύψους χιονιού, σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος, εξηγώντας ότι το χιόνι είναι σημαντικό αφού «τροφοδοτεί πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο αποδοτικά τις τεχνητές ή φυσικές λίμνες και τους υπόγειους υδροφορείς».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 12:21
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