COP30: Η απουσία των ΗΠΑ και το στοίχημα της διεθνούς κοινότητας για το Κλίμα

Οι συνομιλίες του ΟΗE για το κλίμα, γνωστές ως COP30, ξεκινούν τη Δευτέρα (10/11) στη Βραζιλία, με αντιπροσωπείες σχεδόν από κάθε χώρα να συγκεντρώνονται στα περίχωρα του Αμαζονίου για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι μία αξιοσημείωτη απούσα. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει ανώτερους εκπροσώπους στο συνέδριο, κάτι που σηματοδοτεί μια πρωτοφανή απουσία των ΗΠΑ από τη διάσκεψη.

Περίπου 50.000 σύνεδροι αναμένεται να παραστούν στην 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, η οποία θα διαρκέσει έως τις 21 Νοεμβρίου.

Ανούσια η παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο

Η Άννα Άμπεργκ, ερευνήτρια στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Chatham House στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η απουσία της κυβέρνησης Τραμπ ίσως αποδειχθεί θετική για τη διεθνή κοινότητα.

«Είναι, φυσικά, λυπηρό ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για δεύτερη φορά και ότι ακολουθεί μια έντονα αντικλιματική πολιτική τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς», υπογράμμισε στο CNBC.

«Υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω πως είναι μάλλον καλύτερα που δεν στέλνουν ανώτερους αξιωματούχους στο COP, γιατί ειλικρινά δεν βλέπω τι θετικό θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, δεδομένου του τρόπου που ο Τραμπ μιλά για την κλιματική αλλαγή.»

Κακή είδηση για την αμερικανική οικονομία

Η απουσία του Τραμπ από το COP30 θεωρείται “κακή είδηση” για την οικονομία των ΗΠΑ

Οι απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική κρίση είναι γνωστές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την παγκόσμια υπερθέρμανση “απάτη”, ενώ μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι “η μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ εις βάρος του κόσμου.”

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης άλλες χώρες να εγκαταλείψουν την ανανεώσιμη ενέργεια:

«Αν δεν ξεφύγετε από την απάτη της πράσινης ενέργειας, η χώρα σας θα καταρρεύσει», είπε στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι επίσης μεταξύ των ηγετών που θα παραλείψουν τις συνομιλίες, αν και και οι δύο χώρες θα στείλουν αντιπροσωπείες.

Τι συζητείται στο COP30;

Η ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα θεωρείται κομβική ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τη χάραξη στόχων απανθρακοποίησης στην υλοποίησή τους.

Κύρια θέματα που θα συζητηθούν:

η ενίσχυση των εθνικών δεσμεύσεων για το κλίμα (NDCs),

η μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος,

η επιτάχυνση των μέτρων προσαρμογής,

και η προστασία της φύσης.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα πιο ορατές — την ίδια στιγμή που το θέμα έχει υποχωρήσει στην παγκόσμια γεωπολιτική ατζέντα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν επείγουσα δράση για να διατηρηθεί ζωντανός ο στόχος του 1,5°C.

«Κάθε κλάσμα βαθμού σημαίνει περισσότερη πείνα, εκτοπισμό και απώλειες — ειδικά για εκείνους που ευθύνονται λιγότερο. Μπορεί να ωθήσει τα οικοσυστήματα πέρα από μη αναστρέψιμα σημεία καμπής, να εκθέσει δισεκατομμύρια σε αβίωτες συνθήκες και να εντείνει τις απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια», είπε την Πέμπτη στο Μπελέμ.

Η αποτυχία περιορισμού της υπερθέρμανσης, πρόσθεσε, θα συνιστούσε «ηθική αποτυχία και θανατηφόρα αμέλεια».

Οι προτεραιότητες της διάσκεψης

Η Άμπεργκ του Chatham House υπογράμμισε ότι η πιο σημαντική αποστολή της COP30 είναι να στείλει μήνυμα ελπίδας και δέσμευσης:

«Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, ειδικά μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, και υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτευχθούν.

Όμως το σημαντικότερο είναι να σταλεί το μήνυμα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και θεσμοί που θέλουν και ήδη αναλαμβάνουν δράση για το κλίμα.»

Όπως πολλοί αναλυτές, σημείωσε ότι ενώ οι συνομιλίες του ΟΗΕ είναι πολύ σημαντικές, το τελικό αποτέλεσμα είναι πιθανό να αποδειχθεί κατώτερο των προσδοκιών.

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες καλούν τους πολιτικούς να παράσχουν περισσότερα κίνητρα για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα.

Ο Άντερς Ντάνιελσον, διευθύνων σύμβουλος της Skanska, είπε ότι η σουηδική κατασκευαστική εταιρεία είναι βέβαιη πως μπορεί να πετύχει τους κλιματικούς της στόχους, αλλά παραδέχτηκε πως «δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας».

«Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε μπροστά», είπε στο CNBC την Πέμπτη.

Ο Τόμπιας Μάγερ, διευθύνων σύμβουλος της DHL Group, δήλωσε ότι πιστεύει «ακράδαντα» πως μια παγκόσμια τιμή άνθρακα θα ήταν το καλύτερο εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να κάνουμε τη δουλειά. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια τιμή για τις εκπομπές CO₂. Αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στα σήματα των τιμών και να αξιοποιούν την τεχνολογία που υπάρχει για να μειώσουν τις εκπομπές», είπε.

Τέλος, ο Χένρικ Άντερσεν, διευθύνων σύμβουλος της δανέζικης εταιρείας Vestas (ανεμογεννήτριες), κάλεσε τη βιομηχανία ανανεώσιμων να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή της στη μετάβαση προς τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.

«Δεν πρόκειται μόνο για το COP», είπε στο CNBC. «Όταν το COP μετατρέπεται σε θεωρητική άσκηση για να υπολογίζουμε τι σημαίνει να κρατήσουμε τον στόχο του +1,5°C “ζωντανό” και αυτό πλέον δεν είναι εφικτό, τότε ίσως ήρθε η ώρα να επανεφεύρεις τον εαυτό σου», πρόσθεσε.