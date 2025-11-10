«Απόβαση» αγροτών στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

Με βασικό αίτημα την καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων, καθώς και την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει στην κτηνοτροφία το καταστροφικό χτύπημα της ευλογιάς των προβάτων, αγρότες και κτηνοτρόφοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Τρίτη (11/11), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κινητοποίηση γίνεται υπό την «ομπρέλα» της ΕΘΕΑΣ και με τη συμμετοχή αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών της χώρας.

Το ραντεβού δίνεται για αύριο (11/11) στις 12 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ μία ώρα πριν είναι προγραμματισμένη προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα

Από η Θεσσαλία και τη Μακεδονία, μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τα μπλόκα ενώνονται σε ένα κοινό μέτωπο, καθώς η ΕΘΕΑΣ τους καλεί όλους να συμμετάσχουν «δυναμικά» στην κινητοποίηση για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Για τη διευκόλυνση των αγροτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μισθώσει και διαθέτουν λεωφορεία.

Συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση έχουν αποφασίσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ».

Σε αναβρασμό και η Θεσσαλία

Κάλεσμα σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους Μαγνησίας απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού για τη συμμετοχή τους σε σύσκεψη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 6:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Δευκαλίων» στην Άλλη Μεριά Βόλου. Στόχος είναι η συζήτηση και ο συντονισμός των αγωνιστικών πρωτοβουλιών, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Η Ομοσπονδία καταλογίζει ευθύνες στις κυβερνήσεις και την ΚΑΠ της Ε.Ε., που –όπως ισχυρίζεται– ενισχύουν τους εμπόρους εις βάρος των παραγωγών. Τονίζει ότι «η μόνη λύση βρίσκεται στον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, με κινητοποιήσεις και συντονισμένες δράσεις, για να διεκδικηθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου».

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (23/11) αναμένεται να αποτελέσει «σταθμό», καθώς εκεί θα αποφασιστεί ο τρόπος και ο τόπος των κινητοποιήσεων.