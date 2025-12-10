Πώς θα διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα στις σημερινές mega-πόλεις

Τι θα κάνουμε με τις mega-πόλεις; Ποιες λύσεις προκρίνονται για τα σημερινά προβλήματα της αστικοποίησης; Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ασφάλεια και την ενεργειακή βελτίωση με την πολιτιστική κληρονομιά και την ορθή χρηματοδότηση;

Αυτά ήταν μερικά από τα βασικά σημεία συζήτησης στη θεματική ενότητα «Climate crisis, resilience and urbanization challenges», στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο διοργανώνεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Τον συντονισμό της συζήτησης στην ενότητα έκανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Κώνστας.

Πιο συγκεκριμένα, η Prof. Regina Gonthier, President, UIA, επέλεξε να αναφερθεί στην «απίστευτη επέκταση των mega-πόλεων» και στον «τεράστιο αριθμό νέων πόλεων που χτίζονται», κάτι που δημιουργεί διαφορετικά είδη προβλημάτων. Επομένως, όπως πρόσθεσε, πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, των οποίων ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός για το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με την ίδια, αρχιτεκτονική και πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. «Πρέπει να σεβόμαστε τον πληθυσμό, τους κατοίκους και τους χρήστες […], να ανακαλύψουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου». «Όταν μιλάμε για αστικοποίηση, καθοριστική είναι η ποιότητα και ο σεβασμός των χαρακτηριστικών του τόπου. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι και τι δεν χρειάζεσαι», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, η Regina Gonthier εξέφρασε την άποψη ότι δεν γίνεται να υπάρχουν παντού οι ίδιοι κανόνες, καθώς υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης να μην έχουμε ομοιομορφία παντού […] Ο πλούτος μας είναι η ποικιλομορφία κι αυτό χρειαζόμαστε», συνέχισε, προσδίδοντας ιδιαίτερα σημασία στον σεβασμό του κάθε τόπου. Νομίζω, συνέχισε, ότι αυτός είναι ένας από τους κινδύνους της παγκοσμιοποίησης: Το κέντρο του Όσλο, της Αθήνας ή του Ντουμπάι να είναι ακριβώς το ίδιο.

Όσον αφορά την κλιματική μετάβαση, επεσήμανε ότι μπορεί να είναι δίκαιη μόνο αν συνοδεύεται από μια κοινωνική μετάβαση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν πίσω, ξεκαθάρισε. Εξήγησε δε ότι η επίλυση του κλιματικού προβλήματος γίνεται σ’ ένα περίπλοκο πλαίσιο. «Έχουμε κάθε είδους κρίσεις», διαμήνυσε, παραπέμποντας στην ταχεία αστικοποίηση, στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, στις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες κ.α. Επομένως, κατέληξε, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο τεχνικά για την κλιματική κρίση. «Πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα σε ένα πλαίσιο που έχει πολλές κρίσεις».

Από την πλευρά του, ο Academician/Prof. Paolo Desideri, President of the International Academy of Architecture (IAA), συμφώνησε ότι η βασική πρόκληση αυτήν τη στιγμή είναι η μετάβαση και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. «Ο τελικός στόχος είναι η πραγματική βιωσιμότητα», σημείωσε, η οποία, κατά τον ίδιο, μπορεί να επέλθει μέσω της ενοποίησης του κανονιστικού συστήματος και της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. «Η επιδίωξή μας είναι η αναγέννηση της πόλης μέσω της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής», συμπλήρωσε, παραπέμποντας στα προβλήματα της θέρμανσης και της ψύξης του κτηριακού αποθέματος, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί τόσο στην ανάγκη για «πράσινο», όσο και στην ανάγκη επίλυσης του κυκλοφοριακού.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια. Μπορεί να ενισχύσει και να διευρύνει τη δημιουργικότητα και σίγουρα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των κτηρίων», συνέχισε. Ωστόσο, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση της ΑΙ. «Χρειαζόμαστε επειγόντως νομοθεσία που να περιορίζει την ικανότητα αυτής της τεχνολογίας να κυριαρχήσει […] Η τεχνολογία πρέπει να είναι ένα μέσο, το οποίο δεν θα διατάζει», εξήγησε.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην υπερβολή, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα του σήμερα. Όπως επεσήμανε, οι αρχιτέκτονες συχνά μπερδεύουν την υποβολή με τη δημιουργικότητα. «Ας κάνουμε “cancel” στην υπερβολή κι ας συγκεντρωθούμε στη δημιουργικότητα, η οποία είναι το κύριο εργαλείο μας.

Ο Πλάτωνας Στυλιανού, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους, χωρίς να προστατεύσει τον πολίτη. Οι υποδομές, όπως διευκρίνισε, πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι ασφαλείς. «Δεν μπορείς να έχεις υποδομές που δεν είναι ασφαλείς και να ξοδεύεις χρήματα για εργασίες βιωσιμότητας […] Η ασφάλεια πρέπει να πάντα να προηγείται», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι μια δομική και σεισμική εκτίμηση πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου ανακαίνισης, το οποίο θα χρηματοδοτεί την ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ ως έναν τρίτο κρίσιμο παράγοντα χαρακτήρισε την παροχή ενός οικονομικού κινήτρου για ανταμοιβή.

«Οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες πρέπει να καθίσουν σ’ ένα τραπέζι και να συζητήσουν […] να βρουν ανθεκτικά πρότυπα για να έχουμε μια ασφαλέστερη και καλύτερη Ευρώπη», συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος. Όταν έχουμε μια ασφαλέστερη δομή, τότε είναι πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη, συμπλήρωσε.

Ειδική αναφορά έκανε και στα κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. «Είναι πιο ευάλωτα, επειδή γερνούν, είναι παλιά και έγιναν εκτός της σημερινής νομοθεσίας», εξήγησε. Για τα συγκεκριμένα κτήρια, πρότεινε, θα πρέπει να υπάρξει μια επιλεκτική ενίσχυση με βάση μια αξιολόγηση κινδύνου. Οι δε παρεμβάσεις θα πρέπει να εδράζονται σε τρεις πυλώνες:

Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και να υλοποιούνται με σύνεση.

Θα πρέπει να ενσωματώνουν αναβαθμίσεις ανθεκτικές στο κλίμα, με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση.

Θα πρέπει να εντάσσονται σ’ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση αυτών των τεχνικών.

«Αυτή είναι η λύση μας για να συνδυάσουμε την ασφάλεια, τη σεισμική ενίσχυση, την ενεργειακή βελτίωση και την πρόληψη με την πολιτιστική κληρονομιά και τη σωστή χρηματοδότηση από την Ευρώπη», συμπλήρωσε, καλώντας τους αρμόδιους να χρησιμοποιήσουν ολιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα ενσωματώνουν την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα.