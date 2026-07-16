Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, καθώς τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα τείνουν να αποτελέσουν πλέον κανόνα και όχι εξαίρεση. Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού ενισχύουν τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή μεταβάλλει οριστικά τα κλιματικά χαρακτηριστικά της ηπείρου.

Σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολλές χώρες έχουν ενεργοποιήσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη. Σε έξι από αυτές οι αρχές έχουν θέσει σε ισχύ το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη Γαλλία, όπου 72 από τα 94 διοικητικά διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από πνιγμούς, καθώς πολίτες επιχείρησαν να αναζητήσουν δροσιά σε θάλασσες και ποτάμια.

Στην Ισπανία, ο υδράργυρος έφτασε έως τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 101 θανάτους που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες μόνο τον Μάιο, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία των μετρήσεών του, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία σχολείων, πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω περιστατικών που σχετίζονται με τη ζέστη.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του περιοδικού The Conversation, οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν έκπληξη. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα οδηγήσει σε συχνότερα, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερα κύματα καύσωνα. Οι διαθέσιμες προβλέψεις δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να καταρριφθούν νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ, μετατρέποντας την ακραία ζέστη στη νέα κλιματική κανονικότητα για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον εάν θα επανέλθουν οι καύσωνες, αλλά κατά πόσο οι ευρωπαϊκές πόλεις και οι δημόσιες υποδομές μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Η πιο θανατηφόρα κλιματική απειλή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη από αιτίες που σχετίζονται με την ακραία ζέστη.

Παρά τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καύσωνες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται κυρίως ως ένα παροδικό καιρικό φαινόμενο και όχι ως μια κρίση δημόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας αντίστοιχη με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές ή τις μεγάλες καταιγίδες.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR), το οποίο στο πλαίσιο της COP30 παρουσίασε νέο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Ακραίας Θερμότητας, αναγνωρίζοντας επίσημα την ακραία ζέστη ως μία από τις πιο θανατηφόρες αλλά και λιγότερο διαχειριζόμενες μορφές φυσικού κινδύνου.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αποσπασματικές πολιτικές και η υποεπένδυση στις δημόσιες υποδομές έχουν αφήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες ευάλωτες απέναντι στις ολοένα συχνότερες θερμικές εξάρσεις.

Πόλεις σχεδιασμένες για ένα τελείως διαφορετικό κλίμα

Ένα ακόμη πρόβλημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Δρόμοι, κτίρια και επιφάνειες από άσφαλτο και τσιμέντο απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα, δημιουργώντας το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα να είναι κατά 4 έως 6 βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές.

Ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις προσαρμογής. Το Παρίσι σχεδιάζει τη φύτευση 170.000 νέων δέντρων σε δημόσιους χώρους, ενώ η Μασσαλία προχωρά στην αναδιαμόρφωση πλατειών και στη δημιουργία σκιασμένων διαδρομών για τους πεζούς.

Παράλληλα, εξετάζονται λύσεις όπως η χρήση ψυχρών υλικών στα οδοστρώματα, η αναθεώρηση των οικοδομικών κανονισμών και ο επανασχεδιασμός των δημόσιων χώρων ώστε να μειώνεται η θερμική επιβάρυνση.

Η ανάγκη για βαθύτερες αλλαγές

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι τα μέτρα προσαρμογής από μόνα τους δεν αρκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι μεταφορές, τα κτίρια και το διατροφικό σύστημα εξακολουθούν να παράγουν υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το μέσο ανθρακικό αποτύπωμα στην ΕΕ ανέρχεται περίπου στους 9 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο ετησίως, σημαντικά υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που υπολογίζεται περίπου στους 5 τόνους.

Παρότι έχουν γίνει βήματα προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αλλαγές προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Σε πολλές ευρωπαϊκές διαδρομές οι αεροπορικές μετακινήσεις εξακολουθούν να είναι οικονομικότερες από το τρένο, ενώ αρκετές νέες κατασκευές εξακολουθούν να σχεδιάζονται χωρίς επαρκή πρόβλεψη για τις αυξημένες θερμοκρασίες των επόμενων δεκαετιών.

Η ατομική ευθύνη δεν είναι αρκετή

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι επιλογές των πολιτών, όπως η μείωση των αεροπορικών ταξιδιών ή της κατανάλωσης προϊόντων υψηλού ανθρακικού αποτυπώματος, συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι πραγματικές αλλαγές μπορούν να προέλθουν μόνο μέσα από συντονισμένες δημόσιες πολιτικές που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις πιο ανθεκτικές απέναντι στην ακραία ζέστη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει έως τα τέλη του 2026 νέα στρατηγική για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμευτικότερους κανόνες και ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης για όλα τα κράτη-μέλη.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, όμως, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική κρίση καθιστά ολοένα μικρότερο το περιθώριο προσαρμογής. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του επόμενου καύσωνα, αλλά ο συνολικός επανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών πόλεων, των υποδομών και των πολιτικών απέναντι σε ένα κλίμα που έχει ήδη αλλάξει.