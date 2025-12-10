Κόσμος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση παραδίδει τα όπλα της χώρας απέναντι στην κλιματική και κοινωνική κρίση

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Το κόμμα ΚΟΣΜΟΣ παρουσιάζει σήμερα την πραγματική εικόνα πίσω από την αθόρυβη, σαρωτική αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την οποία κατέθεσε η κυβέρνηση ελάχιστους μήνες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.

Δεν πρόκειται για μια «τεχνική προσαρμογή». Πρόκειται για μια Στρατηγική Υποχώρηση και μια ομολογία αποτυχίας του λεγόμενου «επιτελικού κράτους». Τη στιγμή ακριβώς που η κλιματική κατάρρευση σφυροκοπά τη χώρα με πλημμύρες, πυρκαγιές και παρατεταμένη ξηρασία, η κυβέρνηση επιλέγει να «απεντάξει» –δηλαδή να διαγράψει– κρίσιμα έργα υποδομής, θυσιάζοντας την ασφάλεια των πολιτών στον βωμό της πλασματικής «απορρόφησης» κονδυλίων.

Πριν από όλα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική δουλειά καταγραφής που δημοσιοποίησε ο Παύλος Γερουλάνος, η οποία ανέδειξε με ακρίβεια το εύρος των απεντάξεων και συνέβαλε στη διαφάνεια αυτής της κρίσιμης συζήτησης.

Η «Πράσινη» Οπισθοχώρηση: Μια Ανοχύρωτη Χώρα

Σύμφωνα με την ανάλυση των αναθεωρημένων πινάκων:

Νερό:

Εγκαταλείπεται ο στόχος ολοκλήρωσης 7 μεγάλων αρδευτικών έργων (κωδ. 16285), αφήνοντας τον αγροτικό κόσμο έκθετο στη λειψυδρία.

Ενεργειακή Δημοκρατία:

Το εμβληματικό πρόγραμμα «Απόλλων» (κωδ. 16872), που θα παρείχε δωρεάν ρεύμα σε 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά και ΟΤΑ μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, καταργείται οριστικά.

Πυροπροστασία:

Το πρόγραμμα αγοράς εναέριων μέσων (κωδ. 16911) περικόπτεται δραματικά, αφήνοντας τη χώρα γυμνή ενόψει των επόμενων καλοκαιριών.

Ενεργειακή Αναβάθμιση:

Τα κονδύλια του προγράμματος «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (κωδ. 16401) υφίστανται περικοπή-σοκ κατά 80% (από 300 εκ. € σε 60 εκ. €).

Η Κοινωνική Εγκατάλειψη: Υγεία και Παιδιά στο Περιθώριο

Η κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης αποτυπώνεται ξεκάθαρα:

Παιδική Προστασία:

Ο στόχος δημιουργίας 20.000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και η δημιουργία κέντρων STEM (κωδ. 16919) εξαφανίστηκαν από το σχέδιο.

Υγεία:

Η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων του ΕΣΥ (κωδ. 16795) μετατίθεται χρονικά στο «παρά πέντε» του 2026, ενώ οι Μονάδες Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (κωδ. 16753) διαγράφονται.

Η Ριζοσπαστική Αλήθεια

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα έργα αυτά «δεν είναι πλέον εφικτά». Η αλήθεια είναι ότι επέλεξαν να δώσουν προτεραιότητα σε έργα βιτρίνας και προμήθειες που εξυπηρετούν λίγους, αντί να επενδύσουν στην αποκεντρωμένη, κοινοτική ανθεκτικότητα που απαιτεί πραγματική δουλειά πεδίου.

Η Πρόταση του ΚΟΣΜΟΥ: «Κλείδωμα Πόρων Ανθεκτικότητας»

Ο Κόσμος δεν αρκείται στην καταγγελία. Απαιτούμε άμεσα:

1. Καμία επιστροφή πόρων

Κάθε ευρώ που απεντάσσεται από τα παραπάνω κρίσιμα έργα, να μην χαθεί και να μην διασπαρεί σε καταναλωτικές δαπάνες.

2. Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Κλιματικής Προσαρμογής (Resilience Lockbox)

Οι «ορφανοί» πόροι να κλειδώσουν σε έναν ειδικό λογαριασμό που θα χρηματοδοτεί αποκλειστικά έργα διαχείρισης νερού, δασοπροστασίας και ενεργειακής αυτονομίας δήμων.

3. Fast-Track Διαδικασίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Απευθείας χρηματοδότηση των Δήμων για την υλοποίηση αυτών των έργων, παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία των κεντρικών υπουργείων που απέτυχαν.

Η κυβέρνηση μπορεί να παραιτήθηκε από το μέλλον της χώρας. Εμείς όχι.





