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Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση: Ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο
Πολιτική
15:17 - 16 Δεκ 2025

Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση: Ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός αυτός αντικατοπτρίζει μια «απερχόμενη και τρομοκρατημένη κυβέρνηση», γεγονός που  αναδεικνύεται -σύμφωνα με την ίδια- μέσα από την απουσία, τη σιωπή και τις άδεια κοινοβουλευτική αίθουσα.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία», καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει εφαρμόσει κανέναν από τους προηγούμενους, ενώ και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί αναθεωρούνταν συνεχώς.

Αναφερόμενη στα 6,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο χρήμα και τους δημόσιους φορείς, διανέμοντάς το προκλητικά σε φίλους και συνεργάτες της, εξαγοράζοντας ψήφους και ενισχύοντας ΜΜΕ και ημετέρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε χαρακτηριστικά λόγο για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος «ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας και κομματοκρατίας».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, κατηγορώντας στελέχη και βουλευτές της κυβέρνησης ότι εκμεταλλεύονταν το δημόσιο χρήμα ενώ οι πολίτες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Τόνισε ότι τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατέληξαν στους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά σε «λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ», ενώ υπογράμμισε ότι το Μαξίμου χρησιμοποίησε την υπόθεση για να ελέγχει και να εκβιάζει τους εμπλεκόμενους.

Την ίδια στιγμή, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη στήριξή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από επιτήδειους και την κυβέρνηση. Αναφερόμενη στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, τόνισε την ανάγκη για διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων από τα ευρωπαϊκά όργανα, θυμίζοντας την εμπειρία της από την ελληνική συμμετοχή στο Eurogroup το 2012-2015, όταν το όργανο παραβίαζε τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας.

Επανερχόμενη στο ζήτημα του προϋπολογισμού, σημείωσε ότι η ΝΔ χρωστά 540 εκατ. ευρώ, γεγονός που αμφισβητεί την εικόνα οικονομικής διαχείρισης που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Ειδικότερα, κατήγγειλε ότι το κόμμα επιτυγχάνει πλεονάσματα «από το αίμα των πολιτών», αποκλείοντας διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμούς ή κατασχέσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να παραιτηθεί για να «ανασάνει ο κόσμος».

Τέλος, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα σήμερα είναι η διαφάνεια και η απόδοση του δημόσιου χρήματος στα χέρια της κοινωνίας, των πολιτών, των αγροτών, των νέων και των παιδιών, δηλαδή όσων συγκροτούν το παρόν και το μέλλον της χώρας.

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