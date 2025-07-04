Πτώση στις ευρωαγορές λόγω της ανησυχίας για τους αμερικανικούς δασμούς

Στα «κόκκινα» έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή επαναφορά των αμερικανικών δασμών και προσπαθούν να σταθμίσουν το ρίσκο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,5% στις 541,14 μονάδες και σε περιφερειακό επίπεδο: ο Dax στο Βερολίνο έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 23.798,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE τερμάτισε με αμυδρές απώλειες της τάξης των 22 μονάδων στις 8,822 μονάδες και ο γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 0,75% στις 7.696,27 μονάδες.

Παράλληλα, ο ιταλικός ΜΙΒ υποχώρησε κατά 0,8% στις 39.622 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκανε «βουτιά» 1,52% στις 13.967,10 μονάδες.

Στα νομίσματα, η βρετανική λίρα εγκατέλειψε κάποια από τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς ένας αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας ζήτησε ένα πιο επιθετικό πρόγραμμα μειώσεων των επιτοκίων φέτος.