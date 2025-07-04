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Πτώση στις ευρωαγορές λόγω της ανησυχίας για τους αμερικανικούς δασμούς
Χρηματιστήρια
19:44 - 04 Ιουλ 2025

Πτώση στις ευρωαγορές λόγω της ανησυχίας για τους αμερικανικούς δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή επαναφορά των αμερικανικών δασμών και προσπαθούν να σταθμίσουν το ρίσκο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,5% στις 541,14 μονάδες και σε περιφερειακό επίπεδο: ο Dax στο Βερολίνο έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 23.798,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE τερμάτισε με αμυδρές απώλειες της τάξης των 22 μονάδων στις 8,822 μονάδες και ο γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 0,75% στις 7.696,27 μονάδες.

Παράλληλα, ο ιταλικός ΜΙΒ υποχώρησε κατά 0,8% στις 39.622 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκανε «βουτιά» 1,52% στις 13.967,10 μονάδες.

Στα νομίσματα, η βρετανική λίρα εγκατέλειψε κάποια από τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς ένας αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας ζήτησε ένα πιο επιθετικό πρόγραμμα μειώσεων των επιτοκίων φέτος.

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