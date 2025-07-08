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Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, κ. Δαμιανό
Πολιτική
22:40 - 08 Ιουλ 2025

Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, κ. Δαμιανό

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου, είχε σήμερα θερμή και εποικοδομητική συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, κ. Δαμιανό.

Όπως αναφέρει με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μακραίωνη πνευματική, ιστορική και πολιτιστική σημασία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Μονής ως παγκόσμιου μνημείου της Ορθοδοξίας, αλλά και ως σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης και διαθρησκευτικού διαλόγου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε τον σεβασμό του προς το έργο της Μονής και την αδιάλειπτη παρουσία της στο πέρασμα των αιώνων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ιδιοκτησίας της Ι. Μονής στο κτήριο της και στην περιουσία της που έχει λατρευτική και ζωτική για την διαβίωσή της σημασία, την διαφύλαξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Μονής Σινά, ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και υποστήριξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την ανάδειξη και προστασία της μοναδικής αυτής πνευματικής κληρονομιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 22:22
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