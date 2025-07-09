Ο καθ. Άγις Παπαδόπουλος νέος Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Νέος Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκλέχθηκε ο καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος (ΕΥΑΘ), κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2025.

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε, χθες, σε σώμα με Αντιπροέδρους τους κ.κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη (BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A.), Θεόδωρο Δεληγιαννάκη (DQS Hellas) και Ανδρέα Σπυρίδη (iTrust Digital Strategy) και Ταμία την κ. Λυδία Γαρυφάλλου (BASF HELLAS).

Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., καθ. Άγις Παπαδόπουλος, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του δήλωσε ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα εργαστούν, ώστε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων. «Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών εντάσεων οι διμερείς – διακρατικές συμμαχίες εντός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Ελλάδα και Γερμανία, Γερμανία και Ελλάδα επί δεκαετίες συμμάχησαν επιτυχώς στον τομέα της οικονομίας και η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου θα αναζητήσει νέους δρόμους διμερών συνεργειών, δίδοντας συνέχεια στο ιδιαιτέρως σημαντικό έργο της προηγούμενης διοίκησης. Αδιαμφησβήτητα, η εμπειρία των 101 χρόνων ζωής του φορέα θα αποτελέσουν στέρεο πυλώνα αδιάληπτης προσφοράς στις οικονομίες, όπως και στις κοινωνίες, των δύο χώρων».