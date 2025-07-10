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Μεγάλη διάκριση για τον ελληνικό τουρισμό: Η Πάρος το καλύτερο νησί στον κόσμο για το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:07 - 10 Ιουλ 2025

Μεγάλη διάκριση για τον ελληνικό τουρισμό: Η Πάρος το καλύτερο νησί στον κόσμο για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Πάρος, το στολίδι των Κυκλάδων, κατέκτησε την πρώτη θέση στα διάσημα βραβεία World's Best Awards 2025 του ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure, ως το καλύτερο νησί στον κόσμο.

Η Πάρος σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 24η θέση το 2024, στην 1η θέση παγκοσμίως για το 2025. Ακολουθούν η Κρήτη στην 11η θέση και η Μήλος στην 16η θέση.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου για τη διάκριση του νησιού, η ετήσια αυτή έρευνα, η οποία φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, συγκεντρώνει τις ψήφους χιλιάδων αναγνωστών από όλο τον κόσμο και αντικατοπτρίζει με αξιοπιστία τις σύγχρονες τάσεις, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις προτιμήσεις του διεθνούς κοινού, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που ξεχωρίζουν πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Πάρος, το ηλιόλουστο στολίδι των Κυκλάδων, σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 24η θέση το 2024 στην 1η θέση παγκοσμίως για το 2025. Με συνολική βαθμολογία 96,50, οι αναγνώστες εξήραν την Πάρο για τη γαστρονομική της ταυτότητα, τα παραδοσιακά χωριά, τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες.

Η φετινή διάκριση συνοδεύεται από σημαντικές επιτυχίες και για άλλους ελληνικούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη. Η Κρήτη κατέλαβε την 11η θέση παγκοσμίως και την 6η στην Ευρώπη, ενώ η Μήλος βρέθηκε στη 16η θέση παγκοσμίως και την 7η στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Σαντορίνη και η Μύκονος κατατάχθηκαν στις θέσεις 13 και 15 αντίστοιχα μεταξύ των 15 καλύτερων νησιών της Ευρώπης.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Αθήνας, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα στις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης, κατακτώντας την 14η θέση με συνολική βαθμολογία 86,69, χάρη στην ιστορία της και τον πλούσιο πολιτισμό της.

Η ανάδειξη της Πάρου στην κορυφή του κόσμου, αποτελεί μια σπουδαία διεθνή αναγνώριση, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για την Ελλάδα συνολικά. Αναδεικνύει τη χώρα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό, ικανό να προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αυθεντικότητας, φυσικής ομορφιάς και εμπειριών υψηλής ποιότητας που συναρπάζουν και εμπνέουν το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 12:10
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