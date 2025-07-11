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Ο Κασσελάκης δεν θέλει συνεργασία με τον Τσίπρα
Πολιτική
11:07 - 11 Ιουλ 2025

Ο Κασσελάκης δεν θέλει συνεργασία με τον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Αν και ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στην Ελλάδα ως... εκλεκτός του Αλέξη Τσίπρα, τώρα δηλώνει πως δεν θέλει καν να συνεργαστεί μαζί του.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ και κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και τις πληροφορίες για νέο κόμμα.

«Η επιστροφή του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι θετική. Είναι σωστό να κρίνεσαι από τον κόσμο και όχι να κρύβεσαι. Από κει και πέρα, δεν θεωρώ ότι με παλιά υλικά μπορείς να φέρεις οποιαδήποτε αλλαγή. Καθόλου δεν φοβάμαι την επιστροφή Τσίπρα. Θεωρώ ότι η καλύτερη μέρα του θα είναι η πρώτη μέρα που θα είναι αρχηγός ή υποψήφιος. Ξέρω πολύ καλά το επιτελείο του, ξέρω τις δυνατότητές του», σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του, απάντησε αρνητικά.

Παράλληλα, μίλησε και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου έκανε λόγο για μια «περιστασιακή» συνεργασία μεταξύ τους.

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