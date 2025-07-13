ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόνοιες συγκάλυψης πίσω από την ανακύκλωση εγγράφων

Με ανάρτηση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης καταγγέλλει την ανακύκλωση εγγράφων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια περίοδο που ο Οργανισμός βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου και ερευνών από ελληνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές.

Ο κ. Ζαχαριάδης στην ανάρτηση του επισημαίνει ότι η καταστροφή εγγράφων στις 2 Ιουλίου, με εντολή της ίδιας της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, «είναι τουλάχιστον ύποπτη» και γεννά ανησυχίες για προσπάθεια συγκάλυψης εν μέσω ερευνών.

«Η είδηση της ανακύκλωσης εγγράφων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έγινε με εντολή του ίδιου του Οργανισμού στις 2 Ιουλίου, προκαλεί πολλαπλά ερωτηματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του έχει προβεί σε διάψευση των ισχυρισμών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία ανακύκλωσης παλαιού, μη χρήσιμου υλικού, χωρίς καμία σύνδεση με τις υπό εξέλιξη έρευνες. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απορρίπτει τις εξηγήσεις αυτές ως ανεπαρκείς και ασαφείς.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης μάλιστα υπογράμμισε με αιχμηρό τόνο: «Το καλύτερο που έχουν να κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την περίοδο είναι να μην κουνάνε ούτε τα στυλό τους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, στα μέσα κοινωνική δικτύωσης έχει ως εξής: «Η είδηση της ανακύκλωσης εγγράφων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έγινε με εντολή του ίδιου του Οργανισμού στις 2 Ιουλίου, προκαλεί πολλαπλά ερωτηματικά. Σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταιγιστικές και ο Οργανισμός βρίσκεται υπό τον έλεγχο ευρωπαϊκών και ελληνικών ελεγκτικών Αρχών, η καταστροφή εγγράφων είναι, αν μη τι άλλο, ύποπτη, στην παρούσα συγκυρία.

Η διάψευση του Οργανισμού δεν δίνει ουσιαστικές απαντήσεις. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την περίοδο είναι να μην κουνάνε ούτε τα στυλό τους».