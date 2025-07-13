Στο «κόκκινο» η εφορία: Εκκρεμούν 550.000 φορολογικές δηλώσεις λίγο πριν τη λήξη - Εκκλήσεις για παράταση

Με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να λήγει στις 15 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, περίπου 550.000 δηλώσεις παραμένουν εκκρεμείς, δημιουργώντας συνθήκες ασφυκτικής πίεσης για χιλιάδες λογιστικά γραφεία και φορολογούμενους.

Παρά τις έντονες εκκλήσεις επαγγελματικών φορέων για ολιγοήμερη παράταση, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ τηρούν αυστηρή στάση, δηλώνοντας πως δεν θα υπάρξει νέα προθεσμία.

Τεχνικά προβλήματα και φόρτος στο σύστημα

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη δεχθεί πάνω από 6,1 εκατ. δηλώσεις, όμως, η υπερφόρτωση του συστήματος, οι καθυστερήσεις στην ανάρτηση στοιχείων (όπως τα σημειώματα clawback για επαγγελματίες υγείας), αλλά και οι τεχνικές δυσκολίες, έχουν επιβραδύνει τον ρυθμό υποβολής.

Οι λογιστές ζητούν παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τα κρατικά έσοδα, αφού η πρώτη δόση φόρου παραμένει πληρωτέα μέχρι τότε. Υποστηρίζουν επίσης πως μια μικρή αναβολή θα αποφορτίσει τα πληροφοριακά συστήματα, θα μειώσει το άγχος και θα διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων.

Για να προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να υποβάλλονται περίπου 100.000 δηλώσεις ημερησίως, αριθμός που συμπεριλαμβάνει και τα Σαββατοκύριακα. Πολλοί επαγγελματίες κάνουν λόγο για «οριακές συνθήκες εργασίας», ενώ ορισμένοι φορείς προειδοποιούν ακόμα και για καθυστέρηση στην καταβολή των επιστροφών, εφόσον το σύστημα δεχθεί πίεση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τα στατιστικά της φετινής υποβολής

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τις 9 Ιουλίου:

Έχουν υποβληθεί 6.154.979 δηλώσεις

Το 34% είναι χρεωστικές, με μέσο φόρο 1.949 ευρώ

Το 22% πιστωτικές, με μέση επιστροφή 375 ευρώ

Το 44% μηδενικές

Τα νούμερα δείχνουν ότι, παρά τον υψηλό ρυθμό υποβολών, ένα σημαντικό ποσοστό δηλώσεων δεν έχει ακόμα καταχωριστεί, επιτείνοντας την αβεβαιότητα.

Υπάρχουν εξαιρέσεις – Όχι γενική παράταση

Αν και γενική παράταση δεν προβλέπεται, ισχύουν εξαιρέσεις για όσους έχουν τεκμηριωμένα σοβαρά προβλήματα, όπως ασθένεια, τοκετός ή θάνατος του λογιστή. Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση μπορεί να δοθεί μετά από επικοινωνία με την ΑΑΔΕ και κατάθεση δικαιολογητικών.

Για φυσικά πρόσωπα υπάρχει η επιλογή χειρόγραφης υποβολής μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, ενώ για νομικά πρόσωπα η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την προθεσμία, εφόσον αποδεικνύονται τεχνικά προβλήματα.

Παρά τη σκληρή στάση του Υπουργείου, η πίεση από συλλόγους και επαγγελματίες δεν έχει υποχωρήσει. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, αν συνεχιστούν οι δυσλειτουργίες ή αν δεν καταγράφεται επαρκής πρόοδος τις επόμενες ώρες, δεν αποκλείεται η επαναξιολόγηση της στάσης της κυβέρνησης, ακόμα και την τελευταία στιγμή.