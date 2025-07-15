Κώτσηρας: Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας ενισχύει την ασφάλεια δικαίου

Τη σημασία της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ασφάλεια δικαίου ανέδειξε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τρίτη σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας».

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η κωδικοποίηση της σύνθετης νομοθεσίας που αφορά στη φορολογία ακίνητης περιουσίας, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες επτά περίπου δεκαετίες, ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία του Έλληνα πολίτη. Επιπλέον, η κωδικοποίηση στέλνει μήνυμα ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου προς τους επενδυτές και τους επαγγελματίες του κλάδου και προωθεί την εξωστρέφεια της οικονομίας και την ανάπτυξη.

Σε σχέση με τη γενικότερη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουν μειωθεί πάνω από 70 φόροι και έχουν αποκατασταθεί φορολογικές αδικίες. Αναφερόμενος ειδικά στους φόρους στα ακίνητα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που μείωσε τον ΕΝΦΙΑ.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία εξαετία στο δημοσιονομικό επίπεδο και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή. «Γίνεται μια συντεταγμένη προσπάθεια, προκειμένου να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να γίνει συμμέτοχος στην πολύ καλή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον και τις επόμενες γενιές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.