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Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη μετά τη διήμερη πτώση - Οι μετοχές που έβαλαν... πλάτη
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 15 Ιουλ 2025

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη μετά τη διήμερη πτώση - Οι μετοχές που έβαλαν... πλάτη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ανοδική κίνηση στο ΧΑ μετά το διήμερο διάλειμμα, με κλείσιμο για τον ΓΔ στις 1960,90 μονάδες +0,38% και πάντα υψηλό τζίρο στα επίπεδα των 261 εκατ. ευρώ.

Υψηλότερες πτήσεις για ΠΕΙΡ +2,81% , BIO +2.23% , ΜΟΗ +2,02% και ΕΛΧΑ +1,34% με την ΑΤΤ +3,34% να υπερβαίνει για πρώτη φορά μετά την ΑΜΚ το 1 ευρώ και να πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση της Optima (1,64 δις vs 1,66 δις).

Ανοδικό rebound για την Metlen +1,10% μετά από τριήμερη πτώση και πάντα εν μέσω (μέχρι τις 25/7) της ΔΠ για ανταλλαγή των μετοχών της και εισαγωγή στο Λονδίνο.

Απώλειες για ΟΠΑΠ -1,52%, ΟΤΕ -2,27% και ΤΙΤΑΝ -0,92%.

Τρίτη συνεδρίαση υπεραπόδοσης της μεσαίας έναντι της υψηλής κεφαλαιοποίησης (Ftsem +1,4 vs Ftse +0.7%) με ΦΡΛΚ +5,24%, ΟΛΠ +3,59%, INTKA +2,74% και ΕΧΑΕ +2,40% εν αναμονή και των εξελίξεων γύρω από την ΔΠ του Euronext.

Ανοδική κίνηση και στην ΔΟΜΙΚ +3,54% όπως και στην ΠΕΡΦ +2,64%, με μειωμένες πάντως συναλλαγές συγκριτικά με τον συνολικό τζίρο της αγοράς. Συνεχίστηκε επίσης η ανάκαμψη των ΑΕΕΑΠ με Noval +2.76% και ΜΠΡΙΚ +3,45% σε ιστορικό υψηλό.

Οριακά θετικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια , θετικά και τα futures στις ΗΠΑ με τις ειδήσεις γύρω από την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας να παίζουν σε πρώτο πλάνο και τις πληροφορίες για μετακύληση του κόστους (των αμερικάνικων οπλικών συστημάτων) στους ευρωπαίους μέσω του ΝΑΤΟ να κρύβει την μισή – και παραπάνω – αλήθεια, την στιγμή που το 63% περίπου των δαπανών του ΝΑΤΟ (στοιχεία 2024) καλύπτονται από τις ΗΠΑ και στην περίπτωση αναλογικής συμμετοχής στις δαπάνες θα συμμετέχουν με το μεγαλύτερο ποσοστό!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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