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Alter Ego Media: Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 1.096.542 νέων μετοχών στο ΧΑ
Αναλύσεις
18:01 - 15 Ιουλ 2025

Alter Ego Media: Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 1.096.542 νέων μετοχών στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι: 

(α) Στις 15.07.2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.096.542 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού €1.353.655, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2024, η οποία καλύφθηκε μερικώς κατά το ποσό των €1.096.542.

(β) Στις 16.07.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση, η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 1.5(ζ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με βάση το οποίο δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

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